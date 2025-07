Nagolder Freibad: Betrunken an Mädchen vergriffen?

Betrunken an Mädchen vergriffen?

Im Nagolder Freibad soll es zu einem Fall einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Foto: Fritsch Im Nagolder Freibad soll es einen Fall von sexueller Belästigung gegeben haben. Am Sonntagabend wurden zwei Männer von der Polizei abgeführt. Die Polizei hat den Fall bestätigt.







Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde die Polizei von dem Fall in Kenntnis gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt lautete die Meldung noch: Drei alkoholisierte Männer haben im Nagolder Badepark drei Mädchen unsittlich berührt. Daraufhin eilte die Polizei – auch der Kriminaldauerdienst war in die Vorgänge eingebunden – zum Nagolder Freibad.