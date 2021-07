Bildgewaltiger Ausflug in die Morgensonne

5 Beim "Flug in den Sonnenaufgang" gelangen dem Nagolder Flugsportler Michael Zistler beeindruckende Aufnahmen. Foto: Zistler

Nur fliegen ist schöner! Diesen Eindruck haben Jürgen Welker und Michael Zistler einmal mehr auf ihrem jüngsten Ausflug bestätigt bekommen.

Nagold - Ganz nach dem Motto "der frühe Vogel fängt den Wurm" starteten die Piloten des Nagolder Flugsportvereins mit ihren Flugzeugen schon in aller Frühe, um den Sonnenaufgang gemeinsam in der Luft zu erleben. Und so viel Aufbruchsstimmung und Tatendrang muss dann schließlich auch belohnt werden.

"Schon gleich nach dem Start offenbarte sich uns die ganze farbliche Pracht dieses jungfräulichen Tagesanbruchs: Im Osten tief rotbraune leuchtende Farbtöne in Richtung der bald aufgehenden Sonne und unter dem Flügel das mit Kaltluft gefüllte Nagoldtal im Nebel. Sofort kamen wir ins Staunen ob dieser optischen Eindrücke und auf gut schwäbisch kriegten wir unsere Gosch den ganzen Flug über auch nicht mehr zu", so Michael Zistler. "Herrlichste Ausblicke in glasklarer Luft mit schier philosophischen Eindrücken" durften die Piloten mit ihren Gästen auf der Route über die Schwäbische Alb, entlang des Donautals von Sigmaringen nach Tuttlingen und wieder zurück nach Nagold genießen.

"Auch für Vielflieger wie mich war das ein wirklich beeindruckendes Erlebnis; wir sind auf solchen Flügen immer wieder tief beeindruckt von der Schönheit der Natur und sehr dankbar für diese Erlebnisse", schwärmt Michael Zistler von diesem gemeinsamen Flugerlebnis, das er auch in beeindruckenden Fotografien festgehalten hat.