Für ein Raunen unter den Besuchern sorgten die Demonstrationen von Fett- oder Spraydosenexplosionen. Foto: Priestersbach

Mit einem Tag der offenen Tür präsentierte sich die Nagolder Feuerwehr am Sonntag zum ersten Mal seit drei Jahren wieder der Öffentlichkeit. Entsprechend groß war die Resonanz rund um die Feuerwache. Der letzte Sonntag der Sommerferien ist eben traditionell ein guter Termin für die Feuerwehr.















Nagold - Den Auftakt bildete ein Frühschoppen mit der Nagolder Stadtkapelle – aber auch ansonsten hatte die Feuerwehr einiges zu bieten. So konnten die zahlreichen Besucher in der Feuerwache einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich über die Arbeit der Feuerwehr informieren. Natürlich gab es wieder wertvolle Tipps in Sachen vorbeugendem Brandschutz.

Wie Abteilungskommandant Philipp Katz in Erinnerung rief, ist die Abteilung Stadt jetzt seit 31 Jahren in ihrem Domizil im Kreuzerbachtal untergebracht – und leistet von hier aus ihren Dienst für die Sicherheit der Bürger. Bereits vor 166 Jahren wurde die Nagolder Feuerwehr gegründet, die derzeit 64 aktive Feuerwehrangehörige zählt, darunter 13 Frauen. "›Auf den hohen Frauenanteil sind wir stolz", erklärt Philipp Katz, der seit acht Jahren an der Spitze der Nagolder Abteilungswehr steht.

Immer auf der Suche nach Verstärkung

Gleichwohl ist die Nagolder Abteilung immer auf der Suche nach Verstärkung – seien es Seiteneinsteiger in der aktiven Wehr oder Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Vor allem dem Feuerwehrnachwuchs hatte die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren zugesetzt, nachdem lange Zeit praktisch keine gemeinsamen Aktivitäten möglich waren. "Zwischenzeitlich sehen wir aber schon wieder einen Aufwärtstrend", erklärte der Abteilungskommandant – und auch jetzt am Tag der offenen Tür wurde natürlich kräftig die Werbetrommel gerührt.

Feuerlöschtraining für Gäste sehr gefragt

Auf dem Programm standen unter anderem Führungen durch das Gerätehaus sowie eine Schauübung, bei der gezeigt wurde, welche Aufgaben die Feuerwehrangehörigen beim Ablegen eines Leistungsabzeichens erfüllen müssen. Natürlich präsentierte die Feuerwehr am Sonntag ebenfalls ihre 13 Einsatzfahrzeuge – und unter dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen" konnten die Besucher sich mal an Schere und Spreizer versuchen. Noch gefragter war indes das Feuerlöschtraining für Gäste, bei dem vor allem Kinder und Jugendliche eine Einsatzjacke, samt Helm und Handschuhe anlegten, um unter fachkundiger Anleitung mit dem Feuerlöscher einen kleinen Gasbrand zu löschen.

Richtig Fettbrände löschen

Gleichzeitig wurde das richtige Verhalten bei Fettbränden eindrucksvoll demonstriert. So dürfen Fettbrände auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden, wie die Feuerwehr anhand mehrerer Fettexplosion deutlich machte, sondern sollten möglichst abgedeckt werden. Wie ein kerniger Böllerschuss hörte es sich an, wenn eine erhitzte Spraydose explodierte. Mit von der Partie war natürlich wie immer die Jugendfeuerwehr, die mit ihrer Spielstraße und einer Hüpfburg für den Spaß der jüngeren Besucher sorgte.