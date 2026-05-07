Nagolder Feuerwehr: Ehre für neue und erfahrene Führungskräfte
1
OB Jürgen Großmann (rechts) und Gesamtwehr-Kommandant Jörg Burghard (links) bestellten die Führungskräfte (von links) Martin Schroth, Philipp Katz, Simon Falb und Michael Mast. Foto: Bernklau

Oberbürgermeister Jürgen Großmann hat im Rahmen der Gemeinderatssitzung Führungskräfte der Feuerwehr bestellt – neue und erfahrene.

Bei den Versammlungen der Nagolder Feuerwehren werden immer wieder Führungskräfte neu gewählt oder in ihren Ämtern bestätigt. Nach dieser Wahl müssen diese Kräfte dann vom Oberbürgermeister bestätigt werden – im Fall von Nagold für fünf Jahre. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats waren es vier Kräfte aus drei Wehren, die von Jürgen Großmann die Bestellungsurkunde überreicht bekamen.

 

Im Beisein von Jörg Burghard, dem Kommandanten der Nagolder Gesamtwehr, bekam Philipp Katz seine Bestellungsurkunde überreicht. Er war bisher schon Stellvertreter von Jörg Burghard und wurde nun in seinem Amt bestätigt.

Vollmaringen hat einen neuen Kommandanten

Neu in sein Amt gewählt wurde der neue Kommandant der Abteilung Vollmaringen: Simon Falb bekam ebenso seine Urkunde wie der in seinem Amt bestätigte Stellvertreter Michael Mast.

In seinem Amt als Abteilungskommandant von Emmingen wurde auch Martin Schroth bei der Abteilungsversammlung bestätigt. Auch er erhielt aus den Händen des Oberbürgermeisters die Bestellungsurkunde.

 