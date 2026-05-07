Nagolder Feuerwehr: Ehre für neue und erfahrene Führungskräfte

1 OB Jürgen Großmann (rechts) und Gesamtwehr-Kommandant Jörg Burghard (links) bestellten die Führungskräfte (von links) Martin Schroth, Philipp Katz, Simon Falb und Michael Mast. Foto: Bernklau Oberbürgermeister Jürgen Großmann hat im Rahmen der Gemeinderatssitzung Führungskräfte der Feuerwehr bestellt – neue und erfahrene.







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Bei den Versammlungen der Nagolder Feuerwehren werden immer wieder Führungskräfte neu gewählt oder in ihren Ämtern bestätigt. Nach dieser Wahl müssen diese Kräfte dann vom Oberbürgermeister bestätigt werden – im Fall von Nagold für fünf Jahre. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats waren es vier Kräfte aus drei Wehren, die von Jürgen Großmann die Bestellungsurkunde überreicht bekamen.