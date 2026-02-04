Nagolder Erfolgsgeschichte: Arbeitskreis Kultur stellt sich neu auf

Nach mehr als zehn Jahren des engagierten Wirkens von Nanni Fingerhut und Susanne Humbeil als Sprecherinnen des Arbeitskreises Kultur steht dieser vor einer Neuausrichtung.
1995 im Bürgerforum der Stadt Nagold als einer von mehreren Arbeitskreisen gegründet, schreibt der Arbeitskreis Kultur nun schon gut 30 Jahre Erfolgsgeschichte. Zunächst hatte Birgit Pfaff das Amt der Sprecherin inne, mit vielen Aufgaben auch in der Vernetzung mit der Stadt und anderen Arbeitskreisen, und sie hat in dieser Zeit dreimal den „Markt der Möglichkeiten“ als Plattform für alle Nagolder Vereine organisiert.