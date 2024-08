1 Barbara Rennig (von links) und Tilman Zutavern schmökern gerne in Büchern, ebenso Nanni Fingerhut. Das Trio vom Arbeitskreis Kultur des Bürgerforums Nagold gestaltete die wunderschöne Sommerlesung von „Nagold liest“ im Posthof der Seminarturnhalle. Foto: Baum

Sommerliches Flair mit Büchern, die die Leichtigkeit des Sommers spüren lassen, aber auch zum Nachdenken anregen – das war das Motto der Sommeredition von „Nagold liest“ im Hof der Alten Seminarturnhalle.









Zur sommerlichen Bücher-Matinée lud der Arbeitskreis Kultur des Nagolder Bürgerforums all jene ein, die Spaß an Büchern und am Schmökern haben. Als musikalisches Highlight trat Fred Heldmaier auf – er coverte an der Gitarre etwa Songs von Eric Clapton oder Hannes Wader.