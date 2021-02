Nagolder Bestattungsdienste Trauern verändert sich in der Pandemie

"Kondolieren ohne herzliche Umarmungen und zusammen zu weinen ist etwas anderes - da fehlt einfach was", sagt Johanna von Bernstorff, Geschäftsführerin vom Bestattungsdienst Weiß & Mozer. Menschen drücken ihre Anteilnahme daher auf anderem Wege aus, sei es im persönlichen Gespräch oder per Karte und Brief. Es wird auch digital gemeinsam getrauert, beispielsweise auf Gedenkseiten im Internet, auf denen Familie, Freunde und Bekannte ihre Erinnerungen teilen.

Sich gemeinsam an den Verstorbenen zu erinnern, fehle den Menschen wohl am meisten, meint Margriet Holzhauser von Holzhauser Bestattungen. "Das Bedürfnis nach einem Händedruck oder einer Umarmung ist bei vielen groß. Was die Menschen aber besonders vermissen, sind die gemeinsamen Gespräche nach der Beerdigung, in denen sie dem Verstorbenen gedenken." Das bekomme sie oft zu hören.

Bei den Trauerfeiern ist die Besucherzahl begrenzt. Unter freiem Himmel sind bis zu 100 Trauergäste erlaubt. In geschlossenen Räumen gibt der Mindestabstand die Besucherzahl vor. Es kämen aber auch so generell weniger Menschen zu den Trauerfeiern, sagt Holzhauser. Aus Angst vor einer Ansteckung, blieben viele Trauergäste fern. Beide Bestattungsdienste bieten daher an, Trauerfeiern auf Video aufzuzeichnen.

Keine Pflicht zur Einäscherung

Trotz Abwesenheit ist es den Angehörigen möglich, sich bei den Trauerfeiern einzubringen. Sei es durch persönliche Beigaben auf den letzten Weg oder ein am Grab verlesener Brief zum Abschied, sagt von Bernstorff. "Wir bestärken Angehörige in ihrer Kreativität."

Eine Verabschiedung am offenen Sarg ist bei Verstorbenen mit einer Covid-19-Erkrankung nicht möglich. Das ist vom Gesetzgeber ausgeschlossen, wie von Bernstorff erklärt. Diese Personen werden von den Bestattern, die Schutzkleidung tragen, in einen Leichensack gelegt und direkt in den Sarg gebettet. Der Sarg bleibt dann geschlossen.

"Die Angehörigen dürfen aber am geschlossenen Sarg verweilen", sagt Margriet Holzhauser. Es bestehe zudem keine Pflicht zur Einäscherung. Diese Frage bekomme sie häufig gestellt.

Einen deutlichen Anstieg der Todesfälle gab es durch die Pandemie bisher nicht. Die Bestattungsdienste sind, anders als mancherorts in Deutschland, nicht überlastet. Dennoch arbeite man beim Bestattungsdienst Holzhauser derzeit am Limit: "Das höre ich auch von einigen Kollegen im Landkreis." Besonders zu schaffen macht ihr und ihren Mitarbeitern die Anspannung. Man komme mit vielen Verstorbenen, aber auch deren Angehörigen in Kontakt. Die Angst vor einer Infektion ist groß.

Umso ärgerlicher findet sie, dass Bestatter bei der schrittweisen Impfung der Bevölkerung vorerst nicht beachtet wurden. Dass Risikopatienten, Altenpfleger und medizinisches Personal zuerst dran sind verstehe sie. "Aber wir Bestatter haben auch regelmäßig mit Covid-19-Erkrankten Kontakt. Eine Impfung bekommen wir aber noch nicht. Wir wurden scheinbar vergessen", sagt sie.

Trotz der momentanen Umstände bemühen sich die Bestatter wie gewohnt den Angehörigen einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. "Das gilt aber auch für die Gärtner, Pfarrer oder Musiker. Alle Beteiligten versuchen in dieser Situation das bestmögliche zu leisten", sagt Holzhauser.