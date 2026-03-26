Nagolder Bauprojekte: Und wieder wird mächtig gespart

Gemeinderatssitzungen mit Vergaben für Bauprojekte bergen aktuell eine Serie der guten Nachrichten für die Nagolder Stadtkasse. Auch jetzt schon wieder.

Es sind gute Zeiten für Bauprojekte. Auch und besonders in Nagold. Schon bei vergangenen Sitzungen des Nagolder Gemeinderats wurde bei den Vergaben für Projekte wie die Sanierung und den Neubau der Zellerschule mächtig Geld eingespart. Die ursprünglichen Planungen lagen in etlichen Fällen um eine sechsstellige Summe höher als die tatsächlichen Vergabesummen.

Dass die Gebote der Baufirmen deutlich unter den Kalkulationen der Stadt liegen, ist und war nicht nur bei der Zellerschule der Fall. Die Entwicklung setzt sich nun auch bei Vorhaben wie dem Feuerwehrhaus Vollmaringen, dem Wohnbauprojekt Calwer Straße 2 und beim „Grünen Himmel“ so fort. Das zeigte die jüngste Sitzung des Gemeinderats.

Beim Projekt „Calwer Straße“ hält es sich in Grenzen

Beim Vorhaben „Calwer Straße“ hält sich das allerdings in Grenzen. Bei der jüngsten Sitzung des Rates wurden dafür die Rohbauarbeiten vergeben. 435 000 Euro waren geplant. Für gut 380 000 Euro wurden die Arbeiten letztlich vergeben. Macht eine Ersparnis von 55 000 Euro. Die Elektroarbeiten gingen für gut 195 000 Euro über den Tisch. Eingeplant waren 256 000 Euro. Ersparnis hier: 61 000 Euro. Für den Verbau waren 166 000 Euro vorgesehen. Vergeben wurden die Arbeiten für 140 000 Euro. 26 000 Euro weniger als geplant.

Auch beim Projekt Zellerschule wurde wieder gut gespart. Foto: Fritsch

Deutlich größer sind die Einsparungen bei der einzigen Vergabe für das Mega-Projekt Zellerschule. Statt der eingeplanten 1,5 Millionen Euro muss die Stadt nur 1,235 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt der Außenanlagen berappen.

Drei Gewerke wurde für den „Grünen Himmel“ auf dem Longwyplatz vergeben. Dabei summierte sich die Einsparung gegenüber den Planansätzen auf deutlich mehr als 300 000 Euro.

Für die Rohbauarbeiten beim Feuerwehrhaus Vollmaringen waren eigentlich 616 000 Euro vorgesehen. Zahlen muss die Stadt nach der Vergabe nun 541 000 Euro. Ein Fall tanzte dabei aber aus der Reihe. Für die Holz-Alu-Fenster des Feuerwehrhauses muss die Stadt 92 000 Euro zahlen. Einkalkuliert waren eigentlich nur 81 000 Euro.