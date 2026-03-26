Nagolder Bauprojekte: Und wieder wird mächtig gespart

Gemeinderatssitzungen mit Vergaben für Bauprojekte bergen aktuell eine Serie der guten Nachrichten für die Nagolder Stadtkasse. Auch jetzt schon wieder.
Es sind gute Zeiten für Bauprojekte. Auch und besonders in Nagold. Schon bei vergangenen Sitzungen des Nagolder Gemeinderats wurde bei den Vergaben für Projekte wie die Sanierung und den Neubau der Zellerschule mächtig Geld eingespart. Die ursprünglichen Planungen lagen in etlichen Fällen um eine sechsstellige Summe höher als die tatsächlichen Vergabesummen.