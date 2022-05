1 Im Nagolder Badepark gab es in den vergangenen Tagen mächtig Ärger Foto: Fritsch

Am Samstag musste das Schwimmerbecken schon aufgrund fehlender Rettungsschwimmer geschlossen bleiben; am Sonntag konnte der Nagolder Badepark aufgrund von Vandalismus erst um 14 Uhr öffnen. Philipp Baudouin, Leiter des Amtes für Kultur, Sport und Tourismus bei der Stadt, erklärt die Hintergründe.















Nagold - Auch an diesem Dienstag, 24. Mai, ist das Schwimmerbecken ab 14 Uhr geschlossen – und damit schon zum zweiten Mal in der noch jungen Freibadsaison. Das Problem des Fachkräftemangels ist jedoch nicht neu. Schon seit rund zwei Jahren ist die Stadt auf der Suche nach einer Fachkraft für Bäderbetriebe. "Trotz aller Bemühungen ist es uns bisher nicht gelungen, die Stelle nachzubesetzen", sagt Baudouin. Der Grund? "Dem Beruf fehlt es an Attraktivität, vor allem was die Wochenendarbeit angeht", meint der Kulturamtsleiter. Das Berufsfeld müsse daher entsprechend beworben und gefördert werden. Hierzu sei die Stadt bereits in Gesprächen mit der DLRG in Nagold. "Es muss in den kommenden Jahren auch verstärkt der Kooperationsgedanke mit anderen Bädern ins Auge gefasst werden, um hier eine Entlastung herbeizuführen", so Baudouin. Außerdem nimmt die Stadt die Ausbildung der Fachkräfte für Bäderbetriebe künftig selbst in die Hand: "Wir können glücklich vermelden, dass wir ab 1. September einen Auszubildenden bei uns begrüßen dürfen", verkündet Baudouin.

Unternehmen schafft Abhilfe

Um auch in der laufenden Freibadsaison Abhilfe zu schaffen, wurde eine kurzfristige Lösung gefunden: "Wir werden auf ein Personaldienstleistungsunternehmen zurückgreifen, das uns mit einer Fachkraft für Bäderbetriebe unterstützt", so der Kulturamtsleiter. Damit sollen Tage wie der vergangene Samstag, an dem das Schwimmerbecken aufgrund fehlender Rettungsschwimmer gesperrt werden musste, vermieden werden. Das Personal werde zwar nicht beckenbezogen eingesetzt, allerdings würden im Badepark pro Schicht stets zwei Personen zur Aufsicht benötigt, davon eine Fachkraft. "Wir arbeiten an Lösungen und versuchen weiterhin, eigenes Personal zu gewinnen", versichert Baudouin.

Toilette beschädigt

Für Aufregung sorgte außerdem ein Fall von Vandalismus am Samstagnachmittag: "Es gab Beschädigungen an der Herren WC-Anlage", berichtet Baudouin. Infolgedessen konnte der Badepark am Sonntag erst um 14 Uhr öffnen. Jugendliche Bädegäste hätten eine Trennwand herausgerissen und die Papierhalterung zerbeult, so Baudouin. Des weiteren sei die Seitenwand der Toilette "von oben bis unten" von der Vorderwand abgerissen worden. Die Konsequenz: "Wir werden nun verstärkt Security einsetzen, vor allem an vermeintlich besuchsstarken Tagen", verkündet Baudouin. Regulär ist der Badepark täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr geöffnet