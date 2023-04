1 Leere Becken im Nagolder Freibad auch im Sommer? Wegen fehlendem Personal sind zeitweilige Schließungen durchaus im Bereich des Möglichen. Foto: Thomas Fritsch

Dass dem Nagolder Badepark immer wieder Personal fehlt, ist nicht ganz neu. Jetzt aber schlägt die Stadt als Betreiber unverhohlen Alarm. Findet man keine zusätzlichen Fachkräfte, drohen im Sommer kürzere Öffnungszeiten oder sogar komplette Schließzeiten im Freibad.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Vorbereitungen für die Freibadsaison im Badepark Nagold laufen auf Hochtouren. Matthias Müller, kaufmännischer Betriebsleiter des Badeparks, freut sich bereits auf die Freiluftsaison. Personell gilt es aber bis dahin noch einige Probleme zu lösen. Und die sind gravierend: Der Badepark sucht dringend Fachkräfte und Rettungsschwimmer.

Zwei Stellen sind momentan unbesetzt

Und wenn der Mangel an Fachpersonal und Rettungsschwimmern bis zum Start der Freibadsaison nicht beseitigt ist, „müssen die Öffnungszeiten gekürzt oder Becken geschlossen werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Badeparks unmissverständlich. Da auch Fachkräfte fehlen – zwei Stellen sind momentan unbesetzt – muss laut Stadt Nagold auch teilweise mit Schließungen gerechnet werden. Denn ohne Fachkraft könne kein Bad betrieben werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddienst

Bisher wurde im Badepark in zwei Schichten gearbeitet – früh von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr, spät von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Für jede Schicht braucht jedes der Außenbecken einen „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ als Aufsicht. Alternativ können als Saison- und Aushilfskräfte zur Ergänzung der Fachkraft für die parallele Aufsicht der Becken „Rettungsschwimmer“ eingesetzt werden. Doch wie die Fachangestellten, sind in den letzten Jahren auch die Rettungsschwimmer immer rarer geworden.

Was benötigt wird, um in Nagold als Rettungsschwimmer aktiv zu werden, erklärt Matthias Müller: „Man muss zum einen den großen Erste-Hilfe-Kurs abgeschlossen und auch das silberne Rettungsschwimmabzeichen abgelegt haben. Beides darf nicht älter als zwei Jahre sein“, so Müller. „Der Umgang mit Menschen und die Kunst des Durchsetzens sind aber auch gefragt.“ Eine weitere wichtige Bedingung ist das Mindestalter von 18 Jahren und die Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddienst.

Training im Badepark ist kostenfrei

Wegen des akuten Mangels an Rettungsschwimmern rührt die Stadt jetzt ganz offensiv die Werbetrommel. Wer Interesse habe, aber die notwendige Qualifikation als Rettungsschwimmer fehlt, für den biete das DLRG die entsprechenden Kurse an, lässt die Stadt verlauten. Dafür trainiert werden könne natürlich auch im Badepark – und dies sogar kostenfrei.

Das ist nicht das einzige Personalproblem rund um den Badepark, denn laut Stadtverwaltung werden außerdem auch noch dringend Kassenkräfte und Reinigungskräfte gesucht.

Für weitere Rückfragen zu offenen Stellen und für weitere Informationen steht Matthias Müller gerne zur Verfügung. Er ist unter der Telefonnummer 07452/67602 erreichbar.