1 Lisa Brauer präsentiert ihr Erstlingswerk "Die geheimnisvolle Zeitmaschine". Foto: Lang

Mit gerade mal sieben Jahren beschließt Lisa, ein Buch zu schreiben. Mittlerweile neun Jahre alt, wurde dieses Buch jetzt von einem Verlag veröffentlicht. Wir haben die Jung-Autorin getroffen.















Nagold - Neun Jahre alt und schon veröffentlichte Autorin. Lisa Brauer wirkt etwas schüchtern, als sie mit ihrer Mutter Petra Brauer in der Buchhandlung Zaiser in Nagold sitzt, um von ihrem ersten veröffentlichten Buch zu erzählen, das jetzt im Paramon-Verlag erschienen ist.

"Die geheimnisvolle Zeitmaschine" heißt das Werk. Insgesamt zwei Geschichten befinden sich in dem Buch. Beide folgen den Geschwistern Ben und Anni, die in einer alten Villa über die titelgebende Zeitmaschine stolpern und mit dieser Abenteuer in Zeit und Raum erleben. Die Fortsetzung befindet sich bei Lisa schon in den Startlöchern.

Entschluss fällt in den Ferien

Alles hat vor etwa zwei Jahren begonnen. Damals, in den Sommerferien zwischen der zweiten und dritten Klasse, hatte sich Lisa, so ihre Mutter, einfach entschlossen, ein Buch zu schreiben. Viel hätten sich die Eltern dabei nicht gedacht: Lisa liest zwar für ihr Leben gerne und erfindet immer wieder Geschichten, aber ein ganzes Buch ist da schon ein großer Schritt. Als Lisa ihrer Mutter aber den – handschriftlichen – ersten Teil ihrer Geschichte vorlegt, setzt bei Petra Brauer – die Schulleiterin an der Lembergschule in Nagold ist – das Staunen ein.

Lisa ist an sich ein ganz normales Mädchen, das ihren Hund Chicco über alles liebt, gerne Fahrrad fährt, malt und bastelt. Dass sie so früh schon ein ganzes Buch schreibt, ist natürlich ungewöhnlich. Im Gespräch dauert es etwas, bis sie auftaut. Die Aufmerksamkeit ist sie sichtlich nicht gewohnt. Erst auf die Frage hin, was sie selber gerne liest, taut Lisa langsam auf.

In der Zeit, in der "Die geheimnisvolle Zeitmaschine" entsteht, hat Lisa die zahlreichen Bände der Buchreihe "Das magische Baumhaus" von Mary Pope Osborn verschlungen. Die Spuren ihrer Lieblingsbücher – Protagonisten, die durch Zeit und Raum reisen – finden sich auch in Lisas Buch wieder. Lisas Buch ist jedoch ganz ihrer Vorstellungskraft zu verdanken.

Für "Jugend schreibt" zu jung

Auf Anraten ihrer Mutter zeigte Lisa das Manuskript ihrer Deutschlehrerin. Deren Reaktion war sehr positiv: sie empfahl, das Buch an einen Verlag zu schicken. Ein Weg der Veröffentlichung über ein Programm wie "Jugend schreibt" erwies sich als nicht möglich. Lisa war für "Jugend schreibt" – ironischerweise – zu jung. "Es ist schade, dass es für Kinder in Lisas Alter keine Alternative zu ›Jugend schreibt‹ gibt", bemängelt Petra Brauer. Für Lisa blieb also nur der direkte Weg.

Das Manuskript ihres Buches schickte sie an den Paramon-Verlag, der nach einer Prüfung, Lisas Buch für wert befand, veröffentlicht zu werden. Dafür musste das Buch allerdings noch abgetippt und korrigiert werden. Diese Aufgabe fiel Lisas Mutter zu. "Mir ist aufgefallen, dass Lisa fast keine Schreibfehler macht." berichtet Petra Brauer stolz. Lisas Vater, selbst Deutschlehrer, hat sich laut Petra Brauer scherzhaft geäußert, dass er seiner Tochter dahingehend nichts mehr beibringen könnte.

Immer, wenn sie Lust hat

Nachdem das Buch korrigiert und abgetippt war, ging es in die Veröffentlichung. Für Lisa ist es ein seltsames aber auch gutes Gefühl, als Autorin ein Buch herausgebracht zu haben. Sie schreibt, wann immer sie die Lust überkommt. "Wenn man keine Lust hat, sollte man lieber nicht schreiben", erklärt sie im Gespräch. Und sehen darf das, was sie geschrieben hat, bevor ihre Arbeit fertig ist, niemand. Besonders nicht ihre Mutter. "Ich habe zuviel Angst, dass jemand es nicht gut findet, was ich geschrieben habe", gibt sie zu. Lisa ist sich selbst die größte Kritikerin.

Wie geht es mit Lisa und ihrer geheimnisvollen Zeitmaschine jetzt weiter? Zunächst erscheint wohl bald der zweite Band ihrer Geschichte. Nachdem der erste Band die Teile Eins und Zwei bündelte, sind der dritte und vierte Teil ihrer Geschichte für Band Zwei geplant. Die erste Hälfte ist davon bereits fertig.

Lisa will weiterschreiben

Und danach? Lisa will weiterschreiben: ihre Eltern fördern diese Leidenschaft nach Kräften. Vielleicht ist Lisa später noch Autorin oder wird Journalistin. So ganz weiß sie das noch nicht. Glücklicherweise ist bis dahin noch etwas Zeit.

Info zum Buch

Die geheimnisvolle Zeitmaschine

Paramon-Verlag; 124 Seiten

Preis: 14 Euro

Autorin: Lisa Brauer

Inhalt: Eines Tages taucht in der alten Villa eine geheimnisvolle Zeitmaschine auf. Mit dieser reisen die Geschwister Ben und Anni in die Ritterzeit und an den Nordpol. Es gilt Rätsel zu lösen und manches Abenteuer zu bestehen.