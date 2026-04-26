Nagolder Ausbildungsmesse: Sie knüpfen Kontakte für die eigene Zukunft

Bei der „Top Job“-Messe in Nagold, einer echten Institution, ging es am Samstag um die Zukunft von jungen Menschen – und die der rund 100 beteiligten Unternehmen.
Erneut bildete „Top Job“ eine gut frequentierte und erfolgreiche Kontaktbörse – die sich unter der Regie von Landkreis, Stadt und Arbeitsagentur längst zu einer echten Institution entwickelt hat. Fast 100 Unternehmen und Institutionen aus allen Branchen präsentierten das beeindruckende Spektrum der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.