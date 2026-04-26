Nagolder Ausbildungsmesse: Sie knüpfen Kontakte für die eigene Zukunft

Bei der „Top Job“-Messe in Nagold, einer echten Institution, ging es am Samstag um die Zukunft von jungen Menschen – und die der rund 100 beteiligten Unternehmen.

Erneut bildete „Top Job“ eine gut frequentierte und erfolgreiche Kontaktbörse – die sich unter der Regie von Landkreis, Stadt und Arbeitsagentur längst zu einer echten Institution entwickelt hat. Fast 100 Unternehmen und Institutionen aus allen Branchen präsentierten das beeindruckende Spektrum der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.

Für den Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann ist die Ausbildungsmesse vor allem auch „Schaufenster der Wirtschaft im Nordschwarzwald“. Beim offiziellen Startschuss freute er sich, dass „Top Job“ nach wie vor auf großes Interesse stößt. So machte der OB unter den nahezu 100 Ausstellern mit Blick auf zahlreiche klangvolle Namen alles aus, was Rang und Namen in der regionalen Wirtschaft habe.

Es gab immer noch eine Warteliste von 20 Unternehmen

Obwohl neben der Stadthalle und dem Europaplatz auch die Tiefgarage Nord bespielt wurde, bedauerte es der Rathauschef, dass es trotzdem noch eine Warteliste mit 20 Unternehmen gibt, die sich ebenfalls gerne bei „Top Job“ präsentieren würden. Besserung und weitere Ausstellungsfläche zeichne sich jedoch nach der Fertigstellung der Zellerschule ab, erklärte Jürgen Großmann. Bei dieser Gelegenheit dankte er seinem Team um Maren Seeger für die perfekte Organisation und betonte: „Da steckt viel Arbeit drin.“

Auch Fischer aus Waldachtal war bei „Top Job“ vertreten. Foto: Fritsch

Und weil bei „Top Job“ vor allem das Thema Ausbildung im Mittelpunkt steht, machte der OB deutlich, dass es bei den Unternehmen im Nordschwarzwald „alle Möglichkeiten gibt, seine beruflichen Visionen zu verwirklichen“. Mit Blick auf die guten Karrierechancen und die zahlreichen internationalen Unternehmen in der Region müsse keiner weggehen.

Wieder praktisch alle Branchen bei der Messe vertreten

Nicht unerwähnt ließ Jürgen Großmann, dass die aktuell herausfordernden Zeiten auch auf Nagold durchschlagen. Seine Botschaft lautete, dass Lösungen nicht nur von der Politik erwartet werden sollten – und die Menschen dürften nicht nur warten und kritisieren, sondern müssten „leistungsbereit und optimistisch bleiben“, wofür auch die Top Job-Messe stehe.

Als Leiterin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim fand es Martina Lehmann erfreulich, dass jetzt wieder praktisch alle Branchen vertreten waren, denn „das ist die Stärke von Top Job“. In Sachen Berufswahl und Ausbildung unterstrich sie, dass die Arbeitsagentur im Nordschwarzwald für konkrete Lösungen stehe und rund 10.000 junge Menschen jährlich berate.

Auch die Tiefgarage war Schauplatz der Messe. Foto: Fritsch

Lehmann: „Auszubildende sind das beste Mittel der Wahl“

Die Top Job-Messe biete eine gute Gelegenheit für Erstkontakte – und deshalb sei es gut, wenn die die Messe jährlich stattfinde. Wie Martina Lehmann weiter betonte, werden die jungen Leute schon deshalb dringend im Nordschwarzwald gebraucht, weil in den kommenden zehn Jahren rund 25 Prozent der Beschäftigten in den Ruhestand gehen werden. Vor diesem Hintergrund ermunterte sie die Unternehmen, auf den Nachwuchs zu setzen, denn „Auszubildende sind das beste Mittel der Wahl“.

Von Mobex bis Digel: Bei der Messe war alles vertreten, was Rang und Namen hat in der Region. Foto: Fritsch

Beim anschließenden Messerundgang konnten sich OB Jürgen Großmann und Martina Lehmann über das große Ausbildungsangebot der Region informieren. Die Ausbildungsbetriebe präsentierten sich in der Stadthalle, der Tiefgarage und auf dem Freigelände mit ganz unterschiedlichen Aktionen an ihren Ständen, um über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu informieren und das Interesse der Besucher zu wecken.