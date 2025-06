Unzuverlässigkeit ist man von der Bahn ja gewohnt, aber vom Nagolder Kleb-Bähnle auch? Das drehte vergangenen Sonntag jedenfalls keine Runden. Was steckt dahinter?

Sommer, Sonne und dann noch Nagolds Kleb-Bähnle? Am Sonntag war im Nagolder Stadtpark Kleb hochsommerlicher Betrieb angesagt. Die Klebwiese stand endlich wieder für die Besucher voll zur Verfügung, von der Baustelle war fast nichts mehr zu sehen.

Auch der Spielplatz lud zum Verweilen ein, und nicht zu vergessen die Minigolfanlage, das brechend volle Freibad und auch die Außengastronomie, in der lecker Eis und Co genossen werden konnten.

Bei so viel sommerlichem Leben fiel eines fast nicht auf: Das Kleb-Bähnle drehte nicht seine Runden. Obwohl sonst sonntags Fahrbetrieb herrscht, blieb die Miniaturbahn an diesem Tag in ihrem Lokschuppen.

Kriselt es schon wieder?

Was war da los? Ist das erst im vergangenen Jahr mit soviel Sympathie wiederbelebte Kleb-Bähnle womöglich schon wieder Vergangenheit? Stecken Nagolds Kleinbahn-Ambitionen abermals in der Krise?

Julia Glanzmann von der Stadt Nagold kann da beruhigen. Sie bestätigt zwar, dass das Kleb-Bähnle nicht gefahren ist, sie erklärt aber auch die Gründe. Demnach lag das an der Hitze. Denn für den Lokführer sei die Hitze eine große Belastung. Vor zwei Wochen war das schon einmal der Fall. Die Bahn blieb auch da wegen zu großer Hitze unbewegt im Schuppen stehen.

Bei über 30 Grad

„Die Maßnahme wird ergriffen, wenn die Temperaturen auf über 30 Grad steigen“, informiert Nagolds Pressesprecherin.

Generell aber ist eher daran gedacht, das Kleb-Bähnle öfters fahren zu lassen. So bestätigt die Stadt, dass in den Sommerferien die Fahrzeiten ausgeweitet werden sollen. Aber: „Aus Personalgründen wird das Bähnle nicht jeden Tag fahren.“

Achso, und heiße Tage kann es im Hochsommer natürlich auch noch ein paar geben.

Kleb-Bähnle

Zeiten

Von Ostern bis Mitte Oktober rollt das Bähnchen durch den Stadtpark Kleb. Samstag: 12 bis 18 Uhr, Sonntag: 12 bis 18 Uhr.

Kosten

Einzelfahrt: 2 Euro, 10er-Ticket 18 Euro