Nagolder Alt-OB ausgezeichnet: Was Rainer Prewo mit Willy Brandt zu tun hat

Nagolder Ehrenbürger ist er schon, Träger der Staufermedaille auch und Alt-OB sowieso. Jetzt feierte Rainer Prewo mit politischen Weggefährten eine besondere Auszeichnung.
Seit 33 Jahren prägt der Sozialdemokrat Rainer Prewo das politische Leben in Nagold, im Kreis Calw und auch in Stuttgart – als OB, als Kreisrat und später auch als Landtagsabgeordneter – und das im Alter von inzwischen 80 Jahren. Für diese Leistungen hat die SPD Deutschland nun Rainer Prewo die höchste Auszeichnung verliehen, die die Partei verleihen kann: die Willy-Brandt-Medaille.