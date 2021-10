1 Die stellvertretende Vorsitzende des Werberings Petra vom Bovert, (von links), Tina Oliver, erster Vorstand der Fachgruppe Gastronomie, Citymanagerin Anna Bierig und Tommi Strohäker von der Fachgruppe Gastronomie freuen sich auf den "NAGOLDenen Herbst". Foto: Beyer

Tausende Besucher kommen jährlich zum Urschelherbst nach Nagold – zumindest bis zur Corona-Pandemie. Da das trotz Lockerungen auch in diesem Jahr nicht möglich ist, hat sich der Cityverein etwas Neues ausgedacht.















Nagold - Der verkaufsoffene Sonntag kehrt nach Nagold zurück. Nach langer Corona-Pause werden am 24. Oktober die Geschäfte der Stadt erstmals wieder an einem Sonntag geöffnet sein – nämlich zwischen 13 und 18 Uhr.

Das ganze steht unter dem Motto "NAGOLDener Herbst". Um Besucher in die Stadt zu locken, wird dabei einiges geboten. So wird es an Marktständen in der Marktstraße, der Turm-, Hirsch- und Waldachstraße ab 11 Uhr Kunsthandwerk wie zum Beispiel Lederwaren oder Kuscheltiere zu kaufen geben. Auch Spezialitäten aus der Region wie Honig oder Käse werden angeboten.

Sogar eine Impfung kann man sich während des verkaufsoffenen Sonntags abholen. Denn zwischen 14 und 17 Uhr wird das Impfmobil in der Nähe des Kaufhauses H&M Station machen. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band "Four Potatoes", die sogenannte Old-Time Music spielt.

Auch für die Betreuung der Kinder ist gesorgt: In einem Bastelzelt am Rathaus kann der Nachwuchs herbstliche Dekorationen basteln, während die Eltern bummeln gehen.

"Über 500 Gewinne"

Darüber hinaus wird es ein Gewinnspiel geben. Wer in den Nagolder Geschäften einkauft, darf ein Los ziehen. "Über 500 Gewinne sind dann im Umlauf. Die Chance zu gewinnen ist groß", verspricht Citymanagerin Anna Bierig. Wer einen Gewinn zieht, bekommt ein Gratis-Essen.

Denn auch zu essen gibt es etwas beim "NAGOLDener Herbst". Allerdings nicht entlang der Marktstände. Stattdessen wird auf dem Longwy Platz ein Biergarten aufgebaut. Rund um die Sitzgarnituren werden sechs Nagolder Gastronomen ihre Stände aufstellen und verschiedene Spezialitäten anbieten, von Weißwurst-Maultaschen bis hin zum Zwiebelkuchen. Los geht es schon um 11 Uhr.

Auch hier wird es Musik geben, gespielt von Ambience-Frontmann Rouven Lohrer, der eine Mischung aus Rock, Pop und Soul spielt, wie Tommi Strohäker von der Fachgruppe Gastronomie berichtet. Dabei ist es egal, bei welchem Gastronom die Besucher ihr Essen holen. Alle teilen sich einen Biergarten, so dass man unkompliziert zusammensitzen kann. Auch die Corona-Maßnahmen dürften dabei kein Hindernis sein. Denn die Besucher dürfen sich so zusammensetzen, wie sie wollen. Auch eine Maskenpflicht gibt es im Prinzip nicht mehr. Nur wenn vor einem Stand ein dichtes Gedränge entsteht, muss die Maske wieder aufgezogen werden.

Kontaktverfolgung muss ermöglicht werden

Dabei muss beim Betreten des Biergartens nicht einmal eine Impfung oder ein Corona-Test nachgewiesen werden. Allein die Kontaktverfolgung muss ermöglicht werden, entweder über die Luca-App oder schriftlich.

"Es gelten die selben Regeln wie in der Außengastronomie", fasst Citymanagerin Anna Bierig das Konzept zusammen. Das ist auch der Grund dafür, dass der Biergarten räumlich von den Marktständen getrennt wurde. Denn alle Zugänge zur Innenstadt zu kontrollieren, sei einfach nicht möglich. "Es gibt ja auch Leute, die da arbeiten, und Anwohner, die da durch müssen", so Bierig.

Corona ist auch der Grund, weshalb es nicht möglich ist, den schon zur Tradition gewordenen Urschelherbst wiederaufleben zu lassen. Denn normalerweise kommen dann laut Bierig um die 20 000 Besucher in die Innenstadt. "Wir haben frühzeitig gesagt, dass wir eine Großveranstaltung in diesem Maße nicht machen können", so Bierig.

Doch ob der Urschelherbst in Zukunft wieder zurückkommt, scheint nicht sicher zu sein. "Das ist noch offen", erklärt Bierig. Doch mit der Pandemie hat das offenbar nur teilweise etwas zu tun. "Man darf ja auch Sachen neu überdenken", meint die Citymanagerin.

Damit es während des verkaufsoffenen Sonntags zu keinem Parkchaos kommt, wird es während der Veranstaltung zusätzliche Parkplätze geben. So wird es am Sonntag möglich sein, auf dem Parkplatz der Berufsschule und auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Häfele kostenlos zu parken. Über den Kleb kann man dann in Richtung Innenstadt zum NAGOLDenen Herbst laufen.