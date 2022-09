1 Tanja Köhler (Mitte) und ihr Team hatten bei der Nagoldenen Stunde in der Insel alle Hände voll zu tun Foto: Priestersbach

Unter dem Motto "Feierabend, Musik, gute Laune" haben die im Nagolder Gewerbeverein organisierten Gastronomen mit der "Nagoldenen Stunde" ein ebenso neues wie vielversprechendes After Work-Event auf die Beine gestellt.















Nagold - Noch bis Ende Oktober findet die Nagoldene Stunde jeden Donnerstag an wechselnden Orten statt. Die Idee zu diesem speziellen Nagolder "Aperitivo After Work" wurde von den Gastronomen gemeinsam mit Citymanagerin Saskia Fortenbacher entwickelt. Und so kann immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr der Feierabend bei wechselnden Gastgebern genossen werden. Für 15 Euro erhalten die Gäste einen ersten Aperitif und den Zugang zum leckeren Häppchen-Buffet. Für gute Stimmung sorgt in jeder Location die passende Musik – entweder live oder aus der Box.

"Wir wollen damit die Geselligkeit und die Gemeinschaft in der Stadt fördern", macht Citymanagerin Saskia Fortenbacher deutlich. Zugleich spricht sie von einer guten Gelegenheit für die Gastronomen, sich bekannter zu machen – und die Besucher lernen bei dieser Gelegenheit die Nagolder Gastronomie noch besser kennen. Reservierungen sind nicht nötig – und "jeder kann kommen und gehen, wie er will", so Saskia Fortenbacher

Konzept scheint aufzugehen

Das Konzept scheint aufzugehen: Nach der bereits gut besuchten Premiere bei Da Gino steppte der Bär in dieser Woche in der Insel, der lauschigen Location an der Waldach. "Ich bin positiv überrascht, besser kann es gar nicht laufen", freute sich die Citymanagerin über die große Resonanz.

Aber auch Insel-Chefin Tanja Köhler war "absolut überwältigt" vom unerwarteten Ansturm. Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte sie die Insel zunächst als Café eröffnet, die sich seit dem Frühjahr als "ehrliche Bar" zu einem Nagolder Geheimtipp entwickelt hat. "Unsere Stammgäste wissen eben das Insel-Feeling zu schätzen", freut sich Tanja Köhler. Dazu trug jetzt allerdings auch Straßenmusiker Andre Görzner aus Gechingen mit seinen ruhigen Klängen auf der Gitarre bei.

Dem Vorsitzenden gefällt der Einsatz

Unter den zahlreichen Gästen weilte ebenfalls ein rundum zufriedener Gewerbevereins-Vorsitzender Ralf Benz. So sei er richtig happy, dass sich die Fachgruppe der Gastronomen wieder gefunden hat – und wie man sehe, richtig Gas gibt. So werden die im Gewerbeverein organisierten Wirte auch beim Nagolder Urschelherbst auf dem Longwy-Platz mit ihrem Herbstgarten präsent sein. Wie Citymanagerin Saskia Fortenbacher kann sich auch Ralf Benz gut vorstellen, dass sich dieses neue After Work-Format in der Stadt etabliert.

Am kommenden Donnerstag schlägt die Nagoldene Stunde im Teufele – und in den kommenden Wochen folgen der Bahnhof 1872, das Longwy, das Schiff, das Naturfreundehaus und die Alte Schule.