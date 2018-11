Nagold Zwischen Krisen und Küchenherd

Nagold. Am Wochenende versetzte das Ensemble "Vorhang auf!" das Publikum der Alten Seminarturnhalle mit seiner ganz eigenen Version des tragikomischen Einakters (Regie Manuele Pilloni) dreimal in wahre Begeisterungsstürme.

Scheinbar harmlos treffen in dem von Andreas Lemke betont puristisch gestalteten Ambiente eines New Yorker Nobelappartements die erfolgreiche Psychiaterin Phyllis und ihre Schickeria-Freundin Carol aufeinander. Doch zielsicher treibt Phyllis die Shopping-Queen, die permanent "auf der verzweifelten Suche nach einer alternativen Persönlichkeit" ist, in die Falle – hat sie doch herausgefunden, dass ihr Ehemann Sam sie ausgerechnet mit der vermeintlichen Freundin betrügt. Angela Schneider als frivol-taffe Phyllis fesselt mit sardonischem Mienenspiel und taktischem Slalom zwischen Sarkasmus und katzenfreundlicher Empathie, und je mehr Alkohol fließt, desto rasanter läuft sie zur Hochform auf gegen die "neurotische Schnepfe" und "grenzdebile Blutsaugerin" – großartig!

Eva Pfeifer verkörpert in diesem Zickenkrieg die unbedarfte Carol, populärpsychologische Weisheiten von sich gebend, bis sie sich unter dem rhetorischen Trommelfeuer nur noch ducken – und dann selbst austeilen – kann. Da trottelt Carols angeschlagener Ehemann Howard herein, der gerade seinen Vater ins Pflegeheim verfrachtet hat. Regisseur und Multitalent Manuele Pilloni in der Rolle des verpeilten, zu Depressionen neigenden drittklassigen Schriftstellers ist im Nuancenreichtum seines Spiels einfach hinreißend! Ob er erstaunlich stoisch auf den (doppelten) Ehebruch reagiert, aus dem Nähkästchen seiner längst ermüdeten Ehe plaudert, Carols endlose Selbstfindungsprozesse inclusive, ob er, vom schwarzen Loch des Lebens scheinbar aufgesaugt, zur Pistole greift oder mit süffisantem Grinsen die völlig unerwartete Wendung der Zimmerschlacht begleitet – immer wieder erntet er Szenenapplaus.