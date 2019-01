Nagold (rob). Zwei amtierende SPD-Stadträte werden am 26. Mai nicht mehr zur Wahl stehen: Urgestein Rainer Schmid (72), der seit 1994 im Nagolder Stadtrat Sitz und Stimme hat und bis vor wenigen Monaten auch die Fraktion führte, gibt altershalber ab. Auch sein Jahrgänger Gert Streib hört aus Altersgründen auf. Den ehemaligen Schulrektor hätte der heutige Fraktionschef Daniel Steinrode zwar gerne wegen seiner Kompetenz im Bildungsbereich in den Reihen behalten, wie er sagt, Streib wollte nach zehn Jahren im Rat sich eine weitere Legislaturperiode aber nicht mehr antun, auch wenn die Kommunalpolitik ihm viel Freude bereitet hätte: "Es ist schon das Alter", sagt er unumwunden. Ein Jahr älter ist Rainer Prewo, Nagolds ehemaliges Stadtoberhaupt, der bislang für die SPD noch im Kreistag sitzt. Ob er nochmals kandidieren wird? Prewo ist sich in dieser Frage selbst noch nicht schlüssig. Zu groß seien die Tücken auf Kreisebene: "Wir sind mitten im Strom. Da ist vieles noch nicht umgesetzt." Viele Bürger würden ihn deswegen ermuntern, nochmals zu kandidieren. Eigentlich spielte er mit dem Gedanken aufzuhören. "Meine Frau hat da auch eine bestimmte Meinung." Bis zur offiziellen Nominierung am 30. Januar will er sich definitiv entschieden haben.