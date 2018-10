Nagold "Zwei Fliegen mit einer Klappe"

Mit der Maßnahme werden viele Ziele abgesteckt: Die Waldach wird geöffnet – sowohl für die Natur als auch für den Menschen, so der OB weiter. "Durch die vielfältigere Struktur, die das natürliche Flussbett bietet, werden Lebensräume geschaffen, die davor verschwunden waren", erklärt Andreas Weiß vom Ingenieurbüro Heberle. Der Mensch erhält dank natürlicher Uferzugänge leicht Zugang zum Wasser, und während im vergangenen Jahrhundert aus Hochwasserschutzgründen die Flüsse in Beton gepfercht wurden, sieht heute Hochwasserschutz ebenfalls naturnaher aus: Der Waldach wird durch die Renaturierung mehr Platz gegeben.

In einem Gutachten wird derzeit geprüft, an welchen Stellen der Waldach bei Hochwasser am meisten Wasser ankommt. Ergebnisse liegen noch keine vor.

Die 250 Meter entlang des neu entstehenden Wohngebietes ist der sechste Abschnitt der Waldach, der auf Nagolder Gemarkung renaturiert wird. "Nagold hat ein langfristiges Konzept mit einem Plan, der bereits vor 20 Jahren gestartet ist", erklärt Weiß. Dies sei keine Selbstverständlichkeit, erleichtere jedoch die Arbeit. "Das wird eine runde Sache", ist sich Weiß sicher, auch mit Blick auf noch kommende Renaturierungsprojekte.

Gerade die Renaturierung im innerörtlichen Bereich sei eine schwierige Aufgabe. "Aber da sieht man, dass das Konzept Früchte trägt", so Weiß. Wie diese konkret aussehen, sieht man im Riedbrunnen. Hier ist quasi die Blaupause für das Vorhaben am Hasenbrunnen. Hier entsteht ein Wohngebiet, parallel dazu wurde ein Abschnitt der Waldach renaturiert. Ein Gutachten zeigte nun, dass tatsächlich eine positive Entwicklung der Artenvielfalt zu beobachten ist, erklärt Haselmaier.

Im November beginnt die Maßnahme mit der Gehölzpflege

Die Renaturierung am Hasenbrunnen wird etwa ein Jahr in Anspruch nehmen: Im November beginnt die Maßnahme mit der Gehölzpflege, im Herbst 2019 soll der Fluss in seinem natürlichen Flussbett fließen. Durch das Einhalten von Schonzeiten in der Natur verzögere sich die Maßnahme, erklärt Weiß.

Vor allem auf der rechten Seite in Fließrichtung werden Aussichts- und Zugangsstellen zur Waldach geschaffen. "Links wollen wir die Gehölzer erhalten, weil die Beschattung gerade bei Hitzeperioden wichtig ist", erklärt Weiß.