Nagold Zwei Chöre für die gute Sache

Dass die Lust am Singen der Gospelchöre bei den Blackbirds Jettingen und beim Gospelchor Ebhausen ungebrochen anhält, liegt vor allem an ihren unterschiedlichsten Musikstilen der populären Musik. Traditionelle Gospelsongs bis hin zu den unzähligen neuen Chorarrangements beleben diese Leidenschaft, und dann macht Gospel Mut und schenkt Zuversicht und Hoffnung. Die Textpräsentation und Moderation sind deswegen auch immer ein wichtiger Bestandteil der Gospelkonzerte beider Chöre.

Klassiker der Gospelchorszene wie "Lord, Reign In Me", "Let There Be Praise" und "Order My Steps" stehen neben aktuellen Gospelsongs wie "My God Can Do Anything" und "Peace Be Unto You". Chorbearbeitungen von Spiritualmelodien, Arrangements von Popsongs wie "Anyway" von Martina McBride, das berührende Lied der Gabriella aus dem Film "Wie im Himmel" und die im letzten Jahr für Furore sorgende Neuauflage von "Stand By Me" sowie Chöre vom Oslo Gospel Choir sorgen für reiche Programmvielfalt. Zudem werden die Zuhörer eingeladen, bei Gospels und bei einem Spiritual-Quodlibet mitzusingen.

Instrumentale Zwischenspiele der Musiker ergänzen und bereichern das Gospelkonzert. Der Eintritt zum Gospelkonzert ist frei, es wird jedoch um Spenden für die Vesperkirche gebeten.