Nagold Zurück zu den Ursprüngen

Doch zur Stallweihnacht gehört immer auch die Hilfe für soziale Projekte. So wurde in den vergangenen Jahren der Neubau der Lebenshilfe in Nagold oder ein Wasserprojekt in Guatemala unterstützt. In diesem Jahr wird mit den Spenden der Besucher für die kostenlose Bewirtung und dem Erlös aus den Handarbeiten der Jugendgruppe die Igel-Station der Tierfarm unterstützt.