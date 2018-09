Nagold Zum Weltkindertag gibt’s Kinder-Kino und Popcorn

Der Kinderschutzbund Nagold lädt in diesem Jahr wieder alle Kinder zum kostenlosen Kinobesuch ein. Gezeigt wird am Samstag, 22. September, ab 11 Uhr im Krone-Kino Nagold der Kinderfilm "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer". Einlass ist ab 10.30 Uhr, damit sich jedes Kind noch eine Tüte Popcorn abholen kann, die der Kinderschutzbund spendiert.

Der Kinderschutzbund Nagold hat sich mit seinen Angeboten zur Aufgabe gemacht, in unterstützender Weise die Lebensverhältnisse und Entwicklung der Kinder in Nagold und Umgebung positiv zu fördern. So gibt es im regelmäßigen Angebot Hausaufgabenbetreuung an den Grundschulen, Unterstützung für Schwangere und junge Familien, Hilfe in Trennungs- und Scheidungsfällen und als feste Einrichtung eine Sozialpädagogische Tagesgruppe mit angegliederter Sozialer Gruppenarbeit.

Außerdem liegt dem Kinderschutzbund die gesunde Entwicklung der Kinder am Herzen. Dies wird im Projekt "Sport ist cool" und im Projekt "Obstkorb" umgesetzt. Das alljährliche Sommerferienprogramm bietet Kindern interessante Erlebnisse, gepaart mit Spiel und Spaß. Im gemeinnützigen Kleiderladen kann man das ganze Jahr über preisgünstige Kleidung und Spielwaren, sowie alles rund ums Kind erwerben. Zu den Öffnungszeiten nehmen die Mitarbeiterinnen auch gerne gut erhaltene Sachen an.