Nagold Zum Abschluss ein Klangbad

Als Silvestermenü hat sie als Amuse-Gueule die Variazioni capricciose des barocken Italieners Bernardo Pasquini ausgewählt. Die Familie Bach stellt den nächsten Gang mit der Sonata F-Dur von Carl Philipp Emanuel sowie Präludium und Fuge a-Moll seines Vaters Johann Sebastian. Dann wird es romantisch: Johannes Brahms’ Choralvorspiel zu "Es ist ein Ros’ entsprungen" darf die Gemeinde mit dem gleichlautenden Lied respondieren, darauf folgt das Prélude Nr. 1 von Jean-Pierre Leguay, welcher von 1961 bis 2016 an mehreren Kirchen in Paris Titularorganist war. Ein Klangbad zum Abschluss erwartet die Zuhörer mit der Sonate Nr. 1, d-moll von August Gottfried Ritter, der Mitte des 19. Jahrhunderts als Domorganist in Merseburg und Magdeburg wirkte und 1845 den Titel "Königlicher Musikdirektor" verliehen bekam.

Im Anschluss an das Konzert stößt man auf ein ereignisreiches kirchenmusikalisches Jahr in Nagold an: Neben vielen schönen, vom Liturgieensemble, dem Kinder- oder Posaunenchor gestalteten Gottesdiensten gab es Konzerte von herausragenden Chören und Organisten, dem Evensong vor drei Wochen mit Rutters Magnificat und nicht zuletzt die beeindruckenden Gottesdienste am Karfreitag, in welche die Bachsche Matthäus-Passion eingebettet war.

Krönungsmesse am Ostersonntag