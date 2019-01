Nagold Zu viele Elterntaxis, zu wenig Parkplätze

Zellerschule

Anders ist der Fall bei der Zellerschule gelagert. Konrektor Steffen Schneider hat das Problem bereits erkannt. Daher seien Ordnungsamt und Polizei, auch auf Wunsch der Schulleitung, zu den Stoßzeiten morgens oder nachmittags "immer mal wieder vor Ort". Besonders zu Schuljahrsbeginn sei das der Fall. "Die Beamten sprechen die Eltern direkt und gezielt an. Dank der offiziellen Uniform hat der Appell eine ganz andere Wirkung", beobachtet der Konrektor. Elternvertreterin Stephanie Hoffmann sieht einen Teil der Schuld auch bei der Schule: "Ich glaube nicht, dass zu viele Eltern abholen oder bringen, aber es gibt praktisch kaum ordentliche Parkplätze – vor allem zu den Stoßzeiten." Und die, die es gäbe, würden häufig nicht genutzt, damit das Kind auch die letzten Meter bis zum Eingang nicht laufen müsse.

Lembergschule

An der Lembergschule sieht Rektorin Petra Brauer das Problem noch durch die benachbarte Baustelle verschärft. "Wir haben eigentlich keinen Platz für diese Taxis." Daher habe man das Thema beim ersten Elternabend im neuen Schuljahr angesprochen, woraufhin sich das Problem einige Wochen entspannt hätte: "Vernünftige Eltern" hätten ihre Kinder eine Querstraße weiter bei der Remigiuskirche abgeholt, wo zur Mittagszeit schon mal "die Hölle los sei", schildert die Schulleiterin. "Nur die Unverfrorenen halten an der Bushaltestelle." Doch zur "dunklen Jahreszeit" merke man nun schon wieder eine Verschärfung der Lage. Saskia Digel, Vorsitzende des Elternbeirats, sieht das Problem nicht nur beim Schulweg, sondern auch bei anderen Freizeit- und Sportangeboten, bei denen die "Park- und Haltemöglichkeiten in bestimmten Zeiträumen oft überlastet" seien.

Anders als bei der Einschätzung der Problematik, sind sich die Schulleiterinnen und Schulleiter, sowie die Elternbeiräte bei der Frage nach den Ursachen im Großen und Ganzen einig: "Helikoptereltern" seien der Grund. "Die Eltern haben ein mangelndes Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Kinder", diagnostiziert der stellvertretende Schulleiter der Zellerschule. Dies gehe einher mit einer "gefühlt größeren Gefährdungslage im Vergleich zu früher und dem nicht immer verständlichen Wunsch, dem Kind alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen", spekuliert Realschulrektor Andreas Kuhn. Auch die Rektorin der Lembergschule stimmt ihren Amtskollegen zu: "Die Angst der Eltern ist größer geworden, sie haben ihre Sorglosigkeit verloren."

Die Gründe dafür sieht sie auch in der Berichterstattung der Presse: Es scheine "nicht mehr so ohne, kleine Kinder im Dunkeln durch die Stadt laufen zu lassen". Außerdem habe die Gefährdung im Straßenverkehr durch die Zunahme des Verkehrsaufkommens deutlich zugenommen. Paradoxerweise mündet diese Ursache und die daraus resultierende Schlussfolgerung der Eltern in einem Teufelskreis. Brauer selbst habe drei Kinder. Die beiden ältesten sind 18 und 21 Jahre alt. Diese seien immer alleine zur Schule gelaufen. Doch ihre jüngste Tochter im Alter von sechs Jahren begleite sie nun ebenfalls ein ganzes Stück weit des Weges.

"Ich denke, es ist eher ein gesellschaftlich verankertes Problem"

Die Elternvertreter mahnen jedoch unisono auch die mangelhafte Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an – insbesondere aus den Teilorten. Wenn die Kinder erst zur dritten Schulstunde Unterrichtsbeginn hätten, sowie nach der Nachmittagschule, sei das pendeln mit dem Bus schwierig, gibt die Elternvertreterin der Zellerschule zu bedenken.

Einigkeit herrscht auch über die mögliche Problembekämpfung: "Die Kinder sollten selbstständig zur Schule kommen und ihre Umgebung kennenlernen", fordert Schneider. Dafür appelliere Amtskollege Kuhn von der CHR immer wieder an die Vernunft der Eltern. Eltern sähen es als ihr "gutes Recht" an, ihre Kinder "direkt vor der Schule abzusetzen", meint die Leiterin der Lembergschule. Man müsse daher "ein Umdenken in den Köpfen erreichen." Elternvertreterin Digel von der Lembergschule wünscht sich eine "offensichtliche Kennzeichnung der Schulwege" für alle Verkehrsteilnehmer, "um den Eltern ein sicheres Gefühl zu geben, ihr Kind den Weg gehen zu lassen". Elternvertreterin Hoffmann wünscht sich "empfindlichere Strafen", die wohl allerdings an höherer Stelle beschlossen werden müssten. Sie sehe nicht die Stadt in der Verantwortung, weil das Ordnungsamt "durchaus präsent" sei. "Ich denke, es ist eher ein gesellschaftlich verankertes Problem und glaube nicht, dass man großartig etwas tun kann", gibt die Elternbeiratsvorsitzende des OHG zu bedenken.

Der Leiter des Ordnungsamtes jedenfalls könne durch die regelmäßigen Kontrollen sehr wohl Verbesserungen feststellen. In den meisten Fällen würden die Eltern ausschließlich belehrt, doch bei schweren Verstößen werde auch mal ein Verwarnungsgeld ausgesprochen.