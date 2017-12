Das Kundencenter am ZOB ist geschlossen. Herauszufinden war das am Montag allein an den geschlossenen Rolläden vor Ort. Ein Unding. Es scheint so, als wollte der zuständige Verkehrsbetrieb VBN die Sache still und heimlich erledigen. Kein Aushang vor Ort, kein Hinweis auf der Homepage und keine Pressemitteilung. Kurzum eine informationspolitische Wüste. Dass ein Standort aus finanziellen Gründen geschlossen werden muss, kann man einem Wirtschaftsunternehmen kaum verübeln. Doch damit transparent umzugehen, ist das Mindeste. Vor allem für einen Verkehrsbetrieb, der mehr als andere von zufriedenen Kunden abhängig ist. Selbst direkt damit konfrontiert, flüchtet man sich in hohle Phrasen. Die muss der VBN jetzt mit Inhalt füllen. Alles andere wäre ein Affront den verunsicherten und zahlenden Kunden gegenüber.