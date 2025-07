Nagold ist auch in diesem Jahr wieder beim Nationalfeiertag in Longwy mit dabei.

Inzwischen ist es eine Selbstverständlichkeit: wenn Longwy den 14. Juli feiert, gehört der Bierwagen aus Nagold genauso dazu wie das Feuerwerk.

In diesem Jahr hatte man in Longwy für den Nationalfeiertag auf der Esplanade de Nagold ein richtiges Fest für die ganze Familie aufgebaut, mit Hüpfburgen und einem Spielzeugstand für die Jüngsten, Verpflegungsständen von örtlichen Vereinen und einer Bühne mit viel Platz zum Tanzen bis spät in die Nacht.

Lesen Sie auch

Der mobile Bierstand aus Nagold, umgeben von Bierzeltgarnituren, gehört inzwischen ganz selbstverständlich dazu.

Bis spät in die Nacht wurde Bier ausgeschenkt

Mit geschätzt 3500 Besuchern war das Fest gut besucht. Das Team im Nagolder Bierwagen war bis spät in die Nacht gefordert, aber Brauereichef Haizmann und Vertreter des Partnerschaftskomitees hatten diesmal immerhin Zeit, dem großen Hochfeuerwerk zuzuschauen. Wie in den Vorjahren bekommt der Longwyer Sozialverein für bedürftige Bürger den Gewinn aus dem Bierausschank als Spende.

Auch OB Jürgen Großmann, Bürgermeister Hagen Breitling und der Präsident des Partnerschaftskomitees Holger Ehnes waren in Longwy präsent. Am Rande der Feierlichkeiten besichtigten sie die neue Parkanlage am freigelegten Flussabschnitt nahe der Innenstadt. Danach trafen sie mit dem Longwyer Bürgermeister Vincent Hamen letzte Vorbereitungen für die erstmalige Teilnahme einer Mannschaft aus Longwy beim Keltenfest.

OB Großmann zeigte sich erfreut: „Zum ersten Mal werden Teams aus unseren beiden Partnerstädten bei den Highland Games antreten. Damit bekommt das Nagolder Keltenfest eine Europäische Dimension. Das ist ein wichtiges Zeichen in der heutigen Zeit.“

Mittlerweile ist eine enge Freundschaft entstanden

Partnerschafts-Präsident Ehnes betont den Erfolg des Nagolder Beitrags beim französischen Nationalfeiertag in Longwy:

„Nach sechs Jahren Präsenz ist der Hochdorfer Bierwagen eine feste Größe bei den Feiern. Dass wir als Deutsche gerade bei diesem Anlass so herzlich willkommen sind, zeigt, wie tief unsere Freundschaft geworden ist.“ Der Abschied am Morgen danach fiel diesmal niemand schwer, denn schon am kommenden Wochenende trifft man sich in Nagold wieder.