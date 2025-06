Am vergangenen Wochenende reiste eine Delegation des Ortschaftssrates Gündringen unter Leitung von Ortsvorsteher Markus Geißler und begleitet von Oberbürgermeister Jürgen Großmann in die Partnergemeinde nach Randa, im Kanton Wallis in der Schweiz.

Höhepunkt des Besuchsprogramms war der gemeinsame Gottesdienst in der Randaer Pfarrkirche. Besonders bewegend war die Teilnahme einer Abordnung der Schweizergarde, der Ehrenkompanie sowie der Musikgesellschaft Weisshorn. Sowohl Gemeindepräsident Frederic Imboden als auch Oberbürgermeister Großmann haben in ihren Grußworten den Willen betont, die freundschaftliche Verbundenheit weiter zu vertiefen und in die Begegnungen die Stadt Nagold mit einzubeziehen.

Die Reisegruppe mit Gemeindepräsident Frederic Imboden (vierter von links) und weiteren Mitgliedern des Gemeinderats Randa Foto: Simon Imboden

Ähnlich wie bei den Nagolder Städtepartnerschaften mit Longwy und Jesenice könnten weitere Bereiche des Miteinanders entwickelt werden. Großmann und Geißler betonten ihre grundsätzliche Offenheit für weitere Initiativen und Begegnungen zwischen Vereinen und Institutionen.

Die Reisegruppe aus Nagold Foto: Agnes Märker

Eine Einladung zum Gegenbesuch

Im Anschluss an den Gottesdienst fand auf dem neuen Dorfplatz von Randa die Begegnung mit der Bevölkerung statt, die von Herzlichkeit und gegenseitigem Interesse geprägt war. Zum Besuchsprogramm gehörte auch ein Abstecher in das Gardemuseum in der Festungsanlage La Caverna in Naters – ein interessanter Einblick in die Geschichte der päpstlichen Schweizergarde. Ebenso fand eine Stadtbesichtigung von Zermatt statt und die Ausstellung über den katastrophalen Bergsturz von 1991 stieß bei der Reisegruppe ebenfalls auf großes Interesse.

Großmann sprach eine Einladung zum Gegenbesuch nach Nagold aus. Er zeigte sich erfreut über die großzügige Gastfreundschaft, die offenen Gespräche und die gemeinsame Überzeugung, die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter auszubauen.