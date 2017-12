Nagold Zimbelstern ist der neue Star

Nachdem das Nagolder Bezirkskantorenehepaar Ammer die dafür geeignetsten Glöcklein ausgewählt und besorgt hatte, konstruierten und bauten sie in den vergangenen Wochen den Zimbelstern und installierten ihn in der vergangenen Woche – einstweilen neben dem Spieltisch der Orgel, so dass die Spender und Interessierte das seltene und sonst nicht sichtbare Instrument in Aktion in Augenschein nehmen konnten – und am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst mit der Stadtkapelle noch können.