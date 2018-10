Nagold. Eine aufmerksame Beobachterin verhinderte am Donnerstagabend einen größeren Ladendiebstahl bei einem Discounter in der Altensteiger Straße. Laut Mitteilung der Polizei bemerkte sie, wie ein Mann mit einem gefüllten Einkaufswagen im Markt im Bereich der Zugangstüre stand und telefonisch Kontakt mit einem anderen Mann außerhalb des Marktes hatte. Als die Türe von außen geöffnet wurde, verließ der Mann mit dem Wagen den Markt und die beiden gingen in Richtung Parkplatz. Als die beiden bemerkten, dass ihr Tun beobachtet wird, ließen sie den Wagen stehen und flüchteten. Zur Beschreibung ist nicht mehr bekannt, als dass beide Männer Jogginganzüge trugen. Sollte noch jemand entsprechende Beobachtungen, insbesondere zum Fluchtfahrzeug gemacht haben, wird gebeten, die Polizei Nagold, 07452/9 30 50, zu informieren.