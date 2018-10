Nagold Zeugen zu Auffahrunfall gesucht

Nagold. Ein bislang unbekannter Fahrer wollte am Sonntag gegen 15.25 Uhr mit seinem Auto vom Freibad-Parkplatz in die Landesstraße 362 (ehemals B 28) einfahren. Ein 75-jähriger VW-Fahrer sah das an die Einmündung heranfahrende Fahrzeug und bremste sein Auto bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 31-Jähriger wurde durch diese Vollbremsung überrascht und fuhr mit seinem Renault noch leicht auf das Heck des stehenden VWs auf. Der Fahrer des VWs wurde durch das Auffahren leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 600 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen in Bezug auf den genauen Unfallhergang dauern noch an. Deshalb werden Zeugen, insbesondere der Lenker des einbiegenden Autos gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Telefon 07452/9 30 50, in Verbindung zu setzen.