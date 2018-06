Nagold Zellerschule feiert Schulfest

Gute und fast noch druckfrische Nachrichten hatte Oberbürgermeister Jürgen Großmann dabei, als er dem Schulfest einen Besuch abstattete. So werde sich die Zellerschule demnächst in eine Großbaustelle verwandeln, nachdem das Land Baden-Württemberg in der vergangenen Woche eine Förderzusage über 1,8 Millionen Euro gemacht hatte. Insgesamt sollen 7,5 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung der Zellerschule investiert werden. Derzeit arbeite man im Rathaus mit Hochdruck an der Planung und der Ausschreibung, damit im kommenden Jahr der Startschuss für die Arbeiten fallen könne.