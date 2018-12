Nagold Zeitreise ins Spielzeugland

Nagold. Und in der Tat: Unter der Überschrift "Kinderträume unterm Weihnachtsbaum" wird im Nagolder Museum im Steinhaus technisches Spielzeug aus dem 20. Jahrhundert präsentiert. Noch bis zum 3. Februar können sich die Besucher auf eine spannende Zeitreise in die Welt des Blechspielzeugs begeben, denn zu sehen sind hier Fahrzeuge, Dampfmaschinen oder ein Riesenrad – eben ein Querschnitt aus dem großen Sammelgebiet des Blechspielzuges.

Bei dieser Gelegenheit erinnerte Kulturamtsleiter Philipp Baudouin an die gute Tradition der Weihnachtsausstellungen. Er dankte dem Museumsteam mit Herma Klar und Heike Roller, von denen die Ausstellung "in bewährter Weise realisiert wurde". Toll fand er es mit Blick auf eine Eisenbahnanlage, dass es auch ein Modell zum Ausprobieren gibt.

"Ich sehe ein Leuchten in vielen Augen", meinte Museumsleiterin Herma Klar, und sie wusste, dass die Exponate bei vielen Anwesenden Erinnerungen an die eigene Kindheit weckten. Gleichzeitig lobte sie die komfortable Zusammenarbeit mit Hans-Willi Walter und seinem Sohn Till Walter, von denen die Exponate zur Verfügung gestellt wurden. "Wir haben noch nie so entspannt eine Weihnachtsausstellung aufgebaut", machte Herma Klar deutlich.