Nagold Zehn Haltestellen sind barrierefrei

Ein barrierefreier Ausbau laut Nahverkehrsplan ist für Haltestellen mit weniger als 50 Einsteiger nicht erforderlich. Laut Mitteilung der Stadt Nagold gebe es keine genauen Zahlen über die Ein- und Aussteiger an den einzelnen Haltestellen. Jedoch seien die wenig frequentierte Haltestellen bekannt, bei denen laut Nahverkehrsplan kein barrierefreier Ausbau erfolgen muss. Als nächstes stehe der barrierefreie Ausbau an den wichtigsten Punkten der Strecken Nagold –­ Altensteig – Herrenberg an: Altensteiger Straße und Uferstraße, Rentschler und Rentschler/Häfele, beide Richtungen Vogelsang sowie beide Richtungen Waldlust.

Weitere Haltestellen mit Bedarf sind die Linien nach Mötzingen und Haiterbach, heißt an den Haltestellen der Linie 778 nach Bondorf: Am Mittleren Steinberg und Wolfsberg, Einkaufszentrum, Steinbergstraße sowie Olive/Lamm. In der Priorität folgen diesen die zentralen Haltestellen in den Stadtteilen, am Friedhof, Baumschulenring sowie das Kreiskrankenhaus. Bei der Stadt Nagold ist vorgesehen, jährlich zehn bis zwölf Haltestellen barrierefrei auszubauen und dafür rund 150 000 Euro jährlich einzuplanen.