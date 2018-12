Nagold Zahlreiche neue Bauprojekte

Nagold. "Diese Maßnahme komplettiert Mindersbach sehr", so Oberbürgermeister Jürgen Großmann in seinen Erläuterungen gegenüber dem TA. Geplant ist, die Flächen rund um die Mindersbacher Kirche neu zu gestalten: vorhandene Asphaltflächen sollen abgebrochen, Pflastersteine entfernt und an andere Stelle neu verbaut werden. Stattdessen wird nun ein Betonpflaster mit der Oberfläche "Muschelkalk meliert" eingebaut.

Auch die Asphaltdecke der angrenzenden Straße "An der Wette" soll abgefräst und durch eine neue ersetzt werden. Im Zuge dieser Arbeiten wird man auch Asphalt-Flickstellen im Bereich der Ortsdurchfahrt (bisher: roter Asphalt) durch schwarzen Asphalt austauschen. Veranschlagt waren die Gesamtkosten laut Plan mit über 820 000 Euro – vergeben werden konnten die Arbeiten per einstimmigen Entscheid im TA zu einem Gebot von knapp 600 000 Euro an das Jettinger Unternehmen Gebrüder Strohäker GmbH. Abgeschlossen sein muss die Gesamtmaßnahme bis Anfang Juli 2019, um noch in eine Förderung des Entwicklungsprogramm ländlicher Raum zu gelangen.

Voran geht es in Mindersbach auch bei der geplanten Erschließung des Neubaugebiet "Egertle". Hier konnte der TA ebenfalls einstimmig die Architekten- und Ingenieurleistungen für die Planung der Verkehrsanlagen sowie der Kanal- und Wasserleitungen vergeben. Der Auftrag im Gesamtvolumen von rund 62 000 Euro geht an das Rottenburger Ingenieurbüro Raidt und Geiger, die Mittel dafür sind im laufenden Haushalt eingeplant.