Nagold Wunschzettel sind willkommen

Mit der Aktion "Post an das Christkind" sollen möglichst viele "Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden", wie es Thomas Baitinger als Vorsitzender des Fördervereins formuliert. Ab sofort können Kinder bis 14 Jahre ihren persönlichen Wunschzettel, der an der Eisbahn in Postkartenform erhältlich ist, ausfüllen und beim Christkind-Postamt beim Holzengel an der Eisbahn einwerfen. Das Postamt für die Wunschzettel ist bis zum 16. Dezember geöffnet.

"Der Nagolder Geist vor Weihnachten"

Anschließend werden die Wünsche gesichtet – und dann "soll der Gruß vom Christkind kommen", erklärt Thomas Baitinger. So werden am 21. Dezember, dem Freitag vor Weihnachten, um 17 Uhr auf der Bühne an der Eislaufbahn die vom Christkind ausgewählten Wünsche an die Kinder übergeben.