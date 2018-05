Nagold Wolfsberg wieder Mekka der E-Mobilisten

Fach-Vorträge gab es diesmal natürlich auch. Zum Beispiel von E-Mobil-Brunch-Mitinitiator Klaus-Peter Thierer, der über seine jüngsten Langstrecken-Erfahrungen unter anderem nach Frankreich berichtete – wie dort die Lademöglichkeiten sind; und warum er durch die Langstrecken-Fahrten inzwischen über 20 verschiedene Ladekarten für sein E-Auto besitzt, weil immer noch nahezu jede Region ihre ganz eigene Lade-Infrastruktur und zugehöriges Abrechnungssystem hat. Forderung der E-Mobil-Anwender hier: eine Harmonisierung der Anbieter-Struktur und einheitliche, einfachere Abrechnungssysteme.

Hajo Schörle selbst, bereits seit den 1990ern auf der Suche nach einem geeigneten E-Auto, berichtete aus den Anfängen mit seinem E-Auto, das er vor knapp neun Jahren dann endlich erwerben konnte. Wie er mit dem damals noch eher spartanisch ausgestattetem "Sam" überhaupt keine Ladekarten benötigte, weil er überall an der Standard-Schuko-Dose laden konnte. Und Schörle berichtete von den eher abenteuerlichen Fahrten der ersten Jahre, aber auch dem immensen Sparpotenzial, das schon dieses E-Auto bot.

Jérome Brunelle wiederum konnte den Anwesenden Auskunft über ein Treffen beim Energieversorger EnCW geben, wo unter anderem die geplanten Abrechnungsmodalitäten Thema waren, die künftig hier in der Region umgesetzt werden sollen. Die EnCW habe darüber hinaus inzwischen einen umfangreichen, flächendeckenden Ausbau an Ladesäulen in ihrem Geschäftsgebiet begonnen.

Volker Fricke berichtet

Der Schluss des Vortragsteils gehörte quasi als Werbeblock Volker Fricke, der von seinem Projekt berichtete, die Bereiche "Strom", "Laden" und "Solar" zur Jedermann-Nutzung zu vernetzen. Fricke will mit seiner Firma aus Privatpersonen Anbieter von Solarstrom machen, die dafür selbst sauberen Strom mit eigenen Solarmodulen erzeugen. Dafür hat er mit seinen Partnern standardisierte Programme und Apps entwickelt, die ein möglichst einfaches Management solcher Anbieterstrukturen für jedermann ermöglichen. Zusätzlich vermittelt er an künftige "self-made" Strom-Fabrikanten auch die notwendige Hardware.