2 Das Calwer Decken-Areal in Iselshausen bietet Fläche für Wohnbebauung.Foto: Fritsch Foto: Schwarzwälder Bote

Stadtentwicklung: Von den "Calwer Decken" bis zum Pfrondorfer "Adler" – Baulücken werden geschlossen

Die großen Neubaugebiete in Emmingen, Vollmaringen und vor allem in Hochdorf sind das Eine, mit dem die Stadt Nagold versucht, die sich zuspitzende Situation am regionalen Wohnungs-Markt in den Griff zu bekommen. Das andere Zauberwort heißt "Nachverdichtung" – und auch dafür gibt aktuell reichlich Beispiele.

Nagold. "Ein großes, privates Nachverdichtungs-, beziehungsweise Konversionsprojekt" – gemeint ist die Wiedereingliederung von Brachflächen in den Nutzungskreislauf durch die Stadtplanung – "ist das Areal der ehemaligen ›Calwer Decken‹", so Nagolds Planungsamtsleiter Ralf Fuhrländer. Dort sind – nach aktuellem Planungsstand – allein 17 einzelne Wohngebäude in zwei- bis zu sechsgeschossiger Bauweise geplant, zuzüglich der "Umnutzungen" der bestehenden historischen Gebäude der "Calwer Decken". Deren künftige Nutzungsformen waren zuletzt noch offen und Gegenstand von Diskussionen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Neue Wohneinheiten

Addiert man aber die bereits feststehenden "Nutzungen" zusammen, kommt man auch so schon auf bis zu 108 Wohneinheiten in den 17 neu geplanten Gebäuden. Darüber hinaus sind dort ein "Quartiers-Café" mit Wintergarten und Terrasse sowie ein "Quartiersspielplatz" vorgesehen. Von der Aufteilung her gruppieren sich die geplanten vier- bis sechsgeschossigen Mehrfamilienhäuser als baulicher Sicht- und Lärmschutz für das gesamte Quartier entlang der Haiterbacher Straße. Weitere drei- bis viergeschossige Wohnbauten werden zudem das Quartier zum Wohngebiet Hasenbrunnen abgrenzen. Verschiedene Einfamilien- und Doppelhäuser schließlich sind gemäß aktueller Planung für die der Waldach zugewandten Grundstücksflächen vorgesehen – die "Filetstücke" des Projekts.

Auf den Weg gebracht wurden jüngst auch zwei privat getragene Nachverdichtungen im Ortsteil Vollmaringen – jeweils durch Aufstellungsbeschluss der zugehörigen Bebauungspläne im Gemeinderat. So soll im Südwesten von Vollmaringen, südlich der Hochdorfer Straße sowie östlich der Göttelfinger Straße, das Bestandsgebäude Göttelfinger Straße 5 abgerissen werden. Stattdessen soll auf dem sich gen Osten und dann im Weiteren auch gen Süden erstreckenden, bisher überwiegend als Garten genutzten Grundstück nun ein Baukonzept mit insgesamt fünf freistehenden Einfamilienwohnhäusern realisiert werden.

Das Baukonzept sieht dabei stilgleiche Gebäude mit Satteldächern vor, die jeweils mit einer Doppelgarage ausgestattet werden sollen – womit der Stellplatzschlüssel von 1,5 Stellplätzen je Wohneinheit erfüllt würde. Die Erschließung der Gebäude erfolgt gemeinschaftlich über eine auf dem Grundstück als Privatstraße angelegte Zufahrt, die von der Göttelfinger Straße her erreichbar sein wird.

Bei der zweiten Nachverdichtung in Vollmaringen geht es um ein Grundstück in der Ortsmitte von Vollmaringen, und dort westlich der Baisinger Straße, auf Höhe der Schule. Die Baisinger Straße dient dem Grundstück auch für die verkehrliche Erschließung. Auf der Nordseite wird das Grundstück von einem öffentlichen Fußweg flankiert, der die Baisinger Straße mit der Schloßstraße verbindet. Vor dem Hintergrund der baulichen Entwicklungen in der Ortsmitte von Vollmaringen soll das Bestandsgebäude auf diesem Grundstück ebenfalls abgerissen und das Grundstück insgesamt einer neuen Bebauung zugeführt werden.

Drei Geschosse

Geplant ist hier ein freistehendes Mehrfamilienhaus, das sich in seinem Ausmaßen und seiner Gestaltung an den Umgebungsbauten orientiert. Das Baukonzept sieht dafür ein insgesamt dreigeschossiges Gebäude mit Satteldach vor, in dem nach aktuellen Planungen neun Wohneinheiten vorgesehen sind. Der ruhende Verkehr würde laut Planungsunterlagen in einer Tiefgarage sowie "auf wenigen Außenstellplätzen" untergebracht, sodass auch hier der Stellplatzschlüssel von 1,5 Stellplätzen ebenfalls erfüllt werden könnte. Bei beiden Projekten soll mit dem Vorhabenträgern ein entsprechender städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden, der die Einzelheiten der Erschließung regelt.

In Pfrondorf

Auch im Ortsteil Pfrondorf wurde jüngst mit dem "Bebauungsplanverfahren ›Ortsmitte Pfrondorf (ehemals Adler-Areal)‹" vom Nagolder Gemeinderat eine exponierte Nachverdichtung auf den Weg gebracht. Der Planbereich befindet sich auch hier direkt im Ortskern, und zwar nördlich der Straße "Ortsmitte", und schließt in seinen Abgrenzungen grundsätzlich auch die dort bestehenden Gebäude, beziehungsweise Freiflächen des Kindergartens sowie der Pfrondorfer Rathaus-Geschäftsstelle mit ein.

Nach erfolgtem Grunderwerb (durch die Stadt Nagold) bestünde hier für eine geordnete städtebauliche Entwicklung neben der Neuorganisation der Grundstückszuschnitte auch die Möglichkeit, die Zufahrt zum Pfrondorfer Kindergarten künftig zu optimieren, um bisher dort notwendige "Rangiervorgänge" unnötig zu machen. Das eigentliche städtebauliche Konzept für das ehemalige Adler-Areal sieht vor allem die Wiedernutzbarmachung der Flächen des ehemaligen Adler-Areals speziell mit Wohnbebauung vor. Geplant sind hier insgesamt fünf neue Bauplätze für Einfamilienhäuser.

Planungsamtsleiter Fuhrländer weist in einer Stellungnahme ergänzend darauf hin, dass "es in den Ortsteilen Vollmaringen und Hochdorf noch mögliche Potenzialflächen" gebe, die aber "vorwiegend in privater Hand" seien, beziehungsweise "eine hohe ökologische Bedeutung aufweisen". Daher gelte es bei diesen Flächen "immer abzuwägen, inwieweit ein Ortsteil oder ein Quartier nicht auch solche inneren Grünbereiche braucht" – und welche Flächenanteile davon man gegebenenfalls künftig noch bebauen könnte. "Bisher haben wir hier eher restriktiv im Sinne einer innerörtlichen Grünzone argumentiert", so Fuhrländer. Es bleibe aber "abzuwarten, wie sich dies alles weiter entwickelt, wenn der Siedlungsdruck wie bisher auch weiterhin anhält".