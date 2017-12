Nagold. Wegen des Nagolder Weihnachtsmarkts wird der Wochenmarkt am Samstag, 9. Dezember, verlegt. Die Händler bieten ihre Produkte im Bereich der Schulhöfe des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Zellerschule an. Während der Zeit des Weihnachtsmarkts, vom 8. bis 10. Dezember, sowie im Tag des Abbaus, am Montag, 11. Dezember, fährt der City-Bus nicht.