Nagold Woche der Wiederbelebung in Hochdorf

75 000-mal wird pro Jahr in Deutschland reanimiert, erklärte der Referent Holger Walz, promovierter Anästhesist und Notarzt an den Kliniken Nagold. Damit nähme Deutschland europaweit mit 22 Prozent eine Schlussposition ein. Nur in Rumänien würde deutlich weniger reanimiert. Allerdings sei in den letzten Jahren eine Zunahme von erfolgreichen Reanimationen zu verzeichnen. Dies läge unter anderem auch an Veran-staltungen, wie gerade auch die "Woche der Wiederbelebung". "Mit der Erhöhung der Wiederbelebungsrate durch Laienhelfer könnten in Deutschland jährlich circa 10 000 Menschenleben mehr gerettet werden", sagte der Arzt. Denn mehr als zwei Drittel aller Reanimationen finden im häuslichen Umfeld oder auf der Straße statt. In einem informativen und kurzweiligen Vortrag schilderte Holger Walz die Ursachen und Zeichen eines Kreislaufstillstands.

"Prüfen – rufen – drücken" waren die Schlagworte, die die Teilnehmer wie ein roter Faden durch die Veranstaltung begleiteten. Prüfen, ob die Person noch atmet. Unter der europaweit gültigen Notrufnummer 112 den Rettungsdienst rufen. Fest und mindestens 100-mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbs drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft. Anhand von Filmen und Schaubildern wurde erläutert, dass die Herzdruckmassage kinderleicht ist und man nichts falsch machen könne. "Nur nichts tun ist falsch", so Walz in seinem Vortrag.

Doch nicht nur graue Theorie wurde gelehrt. An Reanimationspuppen konnten die Teilnehmer realitätsnah im Rhythmus zu Disco-Beats der BeeGees ("Staying alive") selbst Hand anlegen und die Herzdruckmassage unter fachkundiger Anleitung von Reanimationstrainern üben sowie einen Übungs-Defibrillator in Einsatz bringen.