Nagold "Wir wollen näher bei den Menschen sein"

Ein Bauwerk, das es bisher in der Stadt nicht gebe, so Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann bei der Vorstellung des Projekts, das er in den höchsten Tönen lobte. "Ein großer Tag für die Stadt, die Region und für die IHK", jubelte das Stadtoberhaupt. In diesem neuen Bildungshaus, das ein neues Tor zur Innenstadt darstellen werde, werde die IHK "neue Generationen von Käpsele" ausbilden. Das stärke nicht nur den Standort Nagold – immerhin könnten die Besucher der Einrichtung bestens Bildung und Bummeln verbinden – , sondern sei ein Pfund für die Zukunft der gesamten Wirtschaftsregion Nordschwarzwald.

Dabei soll die neue IHK-Geschäftsstelle mehr sein als nur ein Bildungshaus ("ein Statement für lebenslanges Lernen"), wie IHK-Präsidentin Gläser betonte. Der Neubau solle auch ein offenes Haus für vielfältige Veranstaltungen wie Kunstausstellungen, Vorträge und vieles mehr sein.

Gebaut wird die neue IHK-Geschäftsstelle auf einem Grundstück, das die IHK von der Stadt Nagold zu marktüblichen Preisen erworben habe, wie Hauptgeschäftsführer Martin Keppler ausdrücklich betonte. Bei den Baukosten für das Projekt – IHK-Hauptgeschäftsführer Keppler nannte eine Größenordnung von sieben Millionen Euro – kann die Kammer auf die Unterstützung von Bund und Land bauen. Man gehe von einer Förderung durch Zuschüsse im Bereich zwischen 60 und 70 Prozent aus, sagte Keppler. Genauere Baukosten könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht nennen, denn noch stehe ja nicht fest, wie der Bau ganz konkret aussehen wird.

Allerdings hat man da schon eine gewisse Vorauswahl getroffen. Schon vor einiger Zeit hatte die IHK einen Architekturwettbewerb für das Vorhaben ausgelobt, an dem sich insgesamt 25 Architekturbüros beteiligt haben. Aus diesen Beiträgen wählte eine Jury aus Stadt Nagold, IHK und den Zuschussgebern drei Preisträger aus – ohne den Autor des jeweiligen Vorschlags zu kennen. Alle Preisträger kommen zufälligerweise aus Stuttgart. Der erste Preis ging an die Architekten Harris und Kurrle, Platz zwei an das Büro Dasch, Zürn und Partner, Platz drei an die Architekten Riehle und Assoziierte. Vertreter der drei Büros erläuterten bei der Vorstellung des Projekts ihre jeweiligen Entwürfe. Die Bürger können diese Entwürfe einen Monat lang im zweiten Geschoss des Rathauses in genauen Augenschein nehmen. Nur am 31. Januar, sowie am 1. und 4. Februar ist die Ausstellung geschlossen.

Welcher Vorschlag letztlich zum Zug kommt, ist derweil noch nicht entschieden. Das letzte Wort hat da die IHK-Vollversammlung. Über den genauen Zeitplan konnten die Vertreter der IHK noch keine genaue Auskunft geben. Das Projekt schreite "langsam, aber stetig" voran. Als Zeitpunkt für den Einzug peilt die Kammer das Jahr 2022 an.