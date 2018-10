Nagold "Wir sind Orientierung und Vermittler"

Nagold. Die ersten Kontaktstellen entstanden bereits vor 20 Jahren bei verschiedenen Trägern. Die Einrichtung hat ihren Sitz in Pforzheim, Sanwald ist als Beraterin im Landkreis Calw und Freudenstadt vor Ort.

"Wir geben Hilfestellung, um wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können, erklärt Sanwald. "Unsere Aufgabe ist die Orientierungsberatung." Denn was die Kontaktstelle Frau und Beruf ausmacht, ist ein starkes Netzwerk. Das Angebot für Frauen soll vor allem niederschwellig sein. Das rund einstündige Beratungsgespräch ist kostenlos. An bestimmten Tagen bietet die Kontaktstelle auch Beratungen an anderen Standorten im Nordschwarzwald, beispielsweise in Freudenstadt, Horb, Calw und Bad Wildbad an. Beratungstermine seien mit vorheriger Terminvereinbarung nicht nur zu Öffnungszeiten, sondern auch zu individuell vereinbarten Zeiten möglich.

Vor dem rund einstündigen Beratungsgespräch sollen sich Frauen Gedanken machen "wo sie aktuell steht und wo sie hin möchte", erklärt Sanwald. "Oft sind es auch Frauen, die sich beruflich umorientieren wollen." Wichtig dabei ist auch herauszufinden, was die Frau bereit ist zu leisten. Im Gespräch werden basierend auf dem Lebenslauf die Möglichkeiten erörtert, was mit dem aktuellen Bildungsstand möglich ist und was getan werden muss.