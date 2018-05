Nagold Wilder die Glocken nie klingen

Nagold. Bei diesen fünf Glocken handelt es sich um eine Elf-Uhr- und Vesperglocke von 307 Kilogramm, eine kleine Zeichenglocke von 230 Kilogramm, eine Schiedglocke, die 196 Kilogramm auf die Waage bringt, eine Taufglocke mit einem Gewicht von 141 Kilogramm und eine Heiliggeistglocke, die mit gerade mal 101 Kilogramm eher ein Glockenleichtgewicht ist.

"Die Glocken tragen den Frieden in die Stadt", sagt Dekan Ralf Albrecht im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Denn auch die Glocken, die eigentlich "Frieden, Zeit und Gotteseinladung" anzeigen sollen, mussten unter den beiden Weltkriegen leiden. "In beiden Kriegen wurden die Glocken eingeschmolzen und der Rüstungsindustrie zugeführt", so Albrecht. Im Ersten Weltkrieg durften die Nagolder nur ihre größte Glocke behalten – im Zweiten Weltkrieg die Kleinste. Die große Glocke, die noch während des Kirchbaus eingesetzt worden war, wurde im Turm hängend zerstört und dann in Bruchteilen abtransportiert. "Das war natürlich Absicht, denn die Nazis wollten die Kirchen ja auf lange Sicht abschaffen", so Judith Bruckner, die Vorsitzende des Nagolder Vereins für Heimatgeschichte. Anlässlich des Glockenjubiläums hat sie die Geschichten der Nagolder Kirchenglocken recherchiert. Ihre Ergebnisse sind ab Pfingstsonntag in einer Ausstellung in der Stadtkirche zu sehen. Dort sind neben historischen Bildern, auch aktuelle Fotos der Nagolder Glocken zu sehen. Für diese Aufnahmen ist der evangelische Nagolder Bezirkskantor Peter Ammer gemeinsam mit seinem Sohn in die Glockenräume der Kirchtürme gestiegen.

In der Ausstellung ist auch zu lesen, dass nach dem Krieg 1949 wieder drei Glocken in den Turm der Stadtkirche gehängt wurden. "Bei der Größe unserer Stadtkirche sind drei Glocken eine eher schwäbisch-sparsame Lösung", meint Dekan Albrecht. Zu dieser Ansicht kamen auch die Glockensachverständigen der Landeskirche. Sie waren 1991 in Nagold, nach dem das Joch der größten der drei Glocken gebrochen war.