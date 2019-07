Nagold/Wildberg Sommermusik geht in ihre 32. Runde

Zu hören sein werden die jungen Künstler nicht nur bei abendlichen Podien im CJD Jugenddorf, sondern bei zahlreichen Konzerten in Nagold, Wildberg und auch Calw. Dabei verlässt die Sommermusik die klassischen Pfade und lässt ihre Teilnehmer nicht nur in Kirchen, Sälen oder Hallen auftreten. Schon bei vergangenen Ausgaben traten Musiker im Asylantenwohnheim Haus Waldeck in Nagold auf. Das soll auch in diesem Jahr so geschehen. Darüber hinaus tragen die Musiker ihre Künste auch dorthin, wo es Menschen gibt, die nicht zu einem Konzert kommen können: So wird es Auftritte im Paracelsus-Krankenhaus in Bad Liebenzell, im Krankenhaus Nagold und im Seniorenheim Martha Maria in Nagold geben.

"Wir holen die internationale Musikszene in die Region", freut sich Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann auf die Sommermusik, bei der der Zuschauerzuspruch steige. Das Nagolder Stadtoberhaupt wird angesichts der Veranstaltung geradezu euphorisch: "Die Qualität der Musik lässt uns immer wieder staunen", so Großmann, der die Sommermusik für die Region als "Geschenk des Himmels" bezeichnet.

Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger kann sich da nur anschließen. "Sonst würden die beiden Städte die Sommermusik auch nicht gemeinsam machen", hebt Bünger hervor, der davon überzeugt ist, dass ein solches kulturelles Angebot dazu beiträgt, dass sich die Menschen in der Region wohlfühlen. Darüber hinaus habe die Veranstaltungsreihe auch Auswirkungen auf die junge Generation vor Ort. Bei der Sommermusik könnten sie mögliche Vorbilder live, persönlich und direkt erleben.