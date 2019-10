Nagold Wieder Eisbahn auf Longwyplatz

Aktion soll Eisläufer in Innenstadt locken

Genau deshalb und weil alle Partner der Premiere im vergangenen Jahr auch 2019 wieder an Bord sind, wird es vom 28. November bis zum 6. Januar wieder eine Eisbahn in Nagold geben. Und obwohl man sich des Wetter-Risikos bewusst ist, wird auch der Gewerbeverein mit voller Kraft mitarbeiten. "Jede unserer Fachgruppen wird sich beteiligen", kündigte Gewerbevereinschef Ralf Benz beim Pressegespräch im Nagolder Rathaus an. Darüber hinaus werde es gemeinsam mit Werbering und City-Verein eine Aktion geben, die die Eisbahn-Besucher in die Innenstadt locken soll. Wie genau die aussehen soll, konnte Benz noch nicht sagen. Da befinde man sich noch in der Findungsphase.