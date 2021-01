Nagold "Wie Versuchskaninchen behandelt"

Schüler schreiben Klausuren bei Lärm von draußen

Der Brief schildert in zugespitzter Weise den Tagesablauf der Schüler. Morgens geht es zunächst in den vollgequetschten Bus, in dem "nicht einmal eine Fliege ihren Weg finden würde". Im Unterricht wird den ganzen Tag Maske getragen. Bei der Klausur stört der Lärm von draußen und den Gängen, da Fenster und Türen zum Durchlüften offen bleiben. Mittags können dann die ersten wieder in den vollen Bussen nach Hause fahren, "während der Rest noch mit einer vollverseuchten Maske den Unterricht bis 16 Uhr aushalten muss."

Für manche Probleme liege die Lösung auf der Hand. Seit Jahrzehnten bereite die Schülerbeförderung mit überfüllten Bussen Schwierigkeiten. Durch den coronabedingten Wegfall des Langstreckenverkehrs müsse es möglich sein, mehr Busse einzusetzen, meinen die Jugendräte.

Ein weiteres Problem seien die kalten Klassenzimmer, in denen die Schüler durch das Dauerlüften frieren müssten und schneller krank würden. Der Jugendgemeinderat, der sich in der Vergangenheit an Umweltprojekten, beispielsweise zur Müllvermeidung in der Innenstadt beteiligt hat, kritisiert zudem, dass bei offenen Fenstern die Heizungen aufgedreht sind.

Die Schwachstelle Digitalisierung hatte im ersten Lockdown zum Teil schwerwiegende folgen. Auch aufgrund schlechter Internetanbindung oder mangelnder Technikkompetenz einiger Lehrer, kam so manch ein Schüler im Unterricht nicht hinterher und schaffte den Abschluss nicht. Hier habe die Politik in jüngster Vergangenheit ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Dieses Versäumnis schade nun einer ganzen Generation.

Einige Maßnahmen, wie beispielsweise die Quarantänepflicht für positiv getestete Schüler, halten die Jugendlichen für sinnvoll. An anderen Maßnahmen äußern sie hingegen Zweifel. Für die Maskenpflicht fordert der Jugendgemeinderat eine "effizientere und präzisere Lösung" oder die ganze Abschaffung an den Schulen. "Da die Maske uns eher schadet, als sie uns schützt."

Mit Sorge blickt der Jugendgemeinderat im offenen Brief auf die Zukunft dieser Schülergeneration. Als Ort des Heranwachsens sei die Schule von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Die Erfahrungen, die die Schüler in diesen jungen Jahren machten, prägten den späteren Charakter und somit ihre Zukunft.

Angesichts der derzeitigen Situation stellt der Jugendgemeinderat daher die Frage: "Was soll denn aus einer solchen Jugend werden?"