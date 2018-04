Nagold Wie geht es weiter mit der Schulsozialarbeit in Nagold?

Stellen sind bisher auf zwei Jahre befristet

So ist auch Lara Schuld, als eine von drei neu eingestiegenen Schulsozialarbeiterinnen in Nagold, an der Grundschule Iselshausen und an der Lembergschule im Einsatz. Ihre Stelle ist ebenso wie die von Jacqueline Saile an der Burgschule und Steffi Herrmann am Otto-Hahn-Gymnasium vorerst auf zwei Jahre befristet.

Die Schulsozialarbeit in Nagold kostet 300 000 Euro, 170 000 Euro davon übernimmt die Stadt. Mit Blick auf eine mögliche Verlängerung der Arbeit, stellte Schuld ihre Arbeit im Kusa vor.