Nagold Wer rüstet sich für das Blechduell?

Das Blechduell des Radiosenders SWR 4 ist eine äußerst beliebte Veranstaltung. Brass-Bands und Musikvereine aus ganz Baden-Württemberg messen sich im Musizieren.

Auch die Stadt Nagold hatte sich als Austragungsort für den publikumswirksamen Entscheid beworben. Und durchaus mit Stolz hatte Nagolds OB Jürgen Großmann gleich zu Jahresbeginn in seiner Neujahrsansprache bekannt gegeben, dass Nagold zu jenen vier ausgewählten Orten gehöre, die den Zuschlag bekamen. Am Samstag, 9. Juni, findet nun also das Blechduell in Nagold statt. Tags zuvor ist ein Vorentscheid in Geislingen an der Steige, am Sonntag dann ist der dritte Vorentscheid in Gengenbach. Das Finale steigt schließlich am 29. Juni in Ravensburg.

Bei aller Freude über den Veranstaltungszuschlag findet es Nagolds Kulturamtsleiter Philipp Baudouin dann doch ein wenig schade, dass sich – bis jetzt muss man sagen – kein Ensemble aus Nagold oder seinen Teilorten zum Blechduell angemeldet hat. "Bewerber gibt es zwar genug. Und wir freuen uns natürlich auf alle Teilnehmer, aber ein Teilnehmer von hier, das wäre halt schon schön", sagt Baudouin. In diesen Tagen will er deshalb noch auf die Musikvereine in Nagold und den Stadtteilen zugehen.