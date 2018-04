Nagold Wer läuft am schnellsten?

Nagold. Wie der VfL Nagold mitteilt, sind trotz zahlreicher Konkurrenzveranstaltungen in Württemberg allein 230 Kinder für den "Kids-Cup" gemeldet. Diese spielerische, kindgerechte Leichtathletik für die bis Elfjährigen komme bei den Kindern an, so Hans Dieter Wagler von der VfL-Leichtathletikabteilung. In kleinen Teams mit selbst gewählten Fantasienamen gehe es darum, für sein Team die beste Leistung zubringen.

Standortbestimmung nach der Winterpause

Der "Kids Cup" startet bereits um 10 Uhr. Es folgen zeitversetzt die klassischen Leichtathletikdisziplinen, wie die Sprintstrecken mit den Staffeln, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen und Speerwurf. In den verschiedenen Disziplinen werden 128 Teilnehmer an den Start gehen. Nach dem intensiven Wintertraining werde dieser Wettkampf für viele eine erste Standortbestimmung sein, so Wagler. Vielleicht könne so mancher sogar neue persönliche Bestleistungen aufstellen. "Möglicherweise fällt sogar auf Anhieb der eine oder andere Stadionrekord", meint Wagler.