Nagold Wenn’s funkt und schleimt

Nagold. Am erfolgreichsten waren Manuel Ehnes (11) vom Otto-Hahn-Gymnasium Nagold und Björn Steiner (11) vom Schickhardt-Gymnasium Herrenberg. Das Forscherduo räumt in der Sparte Technik einen mit 100 Euro dotierten zweiten Platz ab. "Funkt’s – Welche Materialien erzeugen beim aneinanderreiben eine elektrostatische Aufladung", lautet der Titel ihres Projekts. Die Idee dazu hatte Björn. Beim Leichtathletiktraining machte er sich einen Spaß daraus, sich auf Sportmatten zu legen, sich via Reibung elektrostatisch aufzuladen und seinen Mitsportlern einen zu fetzen. Da dieser Effekt auch an anderen Stellen auftritt, wollten Manuel und Björn das Phänomen genauer untersuchen. Dafür bauten sie Roboter, die zwei verschiedene Materialien aneinander reiben können. In 300 Versuchen testeten sie verschiedene Materialkombinationen. Ein elektrostatisch aufgeladenes Material wurde an einen Alusteifen geführt, der sich deshalb bewegte. Diese Bewegung haben die beiden ausgewertet.

Ergebnisse lassen sich praktisch nutzen

Die Ergebnisse lassen sich auch praktisch nutzen: Socken aus Polyester laden sich auf fast allen Fußbodenbelägen stark auf, während dies bei Socken aus Strumpfwolle kaum der Fall ist.