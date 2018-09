Nagold Wenn da nicht die Standortsuche wäre

Die Einsätze des neuen Rettungswagens werden von den Mitarbeitern in der Integrierten Leitstelle in Calw gesteuert und koordiniert. Sie orten die Rettungswagen in der Region und schicken den nächstgelegen zum Notfallgeschehen.

Und obwohl die Personalsituation in diesem Sektor sehr angespannt ist, bekomme man die neue Nagolder Rettungswache personalmäßig gestemmt, versichert Mast im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Alles in Butter – möchte man meinen. Wenn da nicht die Suche nach dem Standort für die Rettungswache wäre. Denn die gestaltet sich aktuell ziemlich schwierig. Bisher hat sich noch kein geeigneter Ort gefunden.

Der Platzbedarf für die Rettungswache ist klar vorgegeben. "Auch wenn wir zunächst nicht rund um die Uhr im Dienst sind, wollen wir perspektivisch eine Rettungswache für den 24-Stunden-Dienst erstellen", erklärt Mast. "Und für eine solche 24-Stunden-Rettungswache gibt es eine eigene DIN-Vorschrift." Enthalten muss eine solche Wache eine Fahrzeughalle, Sanitär-, Ruhe- und Aufenthaltsräume, Wasch- und Duschgelegenheiten sowie einen Desinfektionsraum und Platz für Material und Logistik. "Insgesamt liegt der Platzbedarf bei rund 200 Quadratmetern", so Mast.

Auf die Art des Gebäudes sei man nicht festgelegt, so Mast. Ein Neubau wäre genauso möglich wie ein Umbau oder der Einzug in ein Bestandsgebäude. Doch bisher hat sich nichts Geeignetes ergeben, obwohl man auf allen Kanälen aktiv sei und auch von der Stadt Nagold unterstützt werde, die für die Angelegenheit "ein offenes Ohr" habe.

Johanniter rücken nicht von ihrem Ziel ab

Entmutigen lassen will man sich bei den Johannitern jedenfalls nicht. Auch das Ziel, im vierten Quartal des Jahres 2018 die Wache an den Start zu bringen, bleibt bestehen. "Wir wollen das so schnell wie möglich schaffen, brauchen dazu aber möglicherweise Improvisationstalent", so Mast, der davon spricht, "Notlösungen" in der Hinterhand zu haben. Eine davon könnte sein, die Wache in der Niederlassung der Johanniter in der Bahnhofstraße in Nagold gegenüber der Agentur für Arbeit unterzubringen. Die dürfte wahrscheinlich auch noch den topografischen Vorgaben des Gutachters entsprechen. Und damit könnten die Johanniter auch ihr Ziel erreichen, im vierten Quartal loslegen zu können.